Animali: a Firenze avvistate 54 specie di uccelli nel 2018

Firenze si riconferma come una città vocata alla biodiversità grazie alle sue molte aree verdi

Nella città di Firenze fanno il nido 54 specie diverse di uccelli: è quanto emerge dalla ricerca condotta dal Comune in collaborazione con Lipu, realizzata dalla primavera scorsa per la quarta volta (dopo il 1990, 2002 e 2009).



Colombaccio, rondine e balestruccio sono fra le specie più diffuse, mentre gallinella d'acqua, il martin pescatore e l'usignolo di fiume sono ben presenti lungo i corsi d'acqua, e upupa, picchio verde, codirosso comune e fiorrancino sono di casa nelle aree verdi. In calo la presenza dei passeri.



"I dati sono confortanti - ha detto l'assessore comunale all'ambiente Alessia Bettini, che ha presentato la ricerca insieme a Marco Dinetti, responsabile nazionale ecologia urbana della Lipu - e stiamo riuscendo a mantenere l'ecosistema e a costruire percorsi di educazione ambientale che sono molto apprezzati. Firenze risulta essere ad alta biodiversità e noi vogliamo continuare a lavorare perché lo sia ancora. In questo modo si salvaguarda il rispetto della natura e le esigenze di una città come la nostra che guarda all'innovazione".

25/10/2018