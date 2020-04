Una balenottera a largo dell'Elba: lo spettacolo della natura

La Guardia Costiera per Pasqua ha immortalato in un video emozionante il cetaceo di 20 metri che è passato al largo dell'isola diretto al Santuario Pelagos

È stato come un regalo di Pasqua direttamente dalla natura lo spettacolare avvistamento che la Guardia Costiera ha realizzato domenica scorsa a largo dell’Isola d’Elba.

Qui l’elicottero Nemo, che stava pattugliano la costa in cerca di eventuali trasgressori delle misure di contenimento contro il Coronavirus, si è imbattuto in una balenottera di circa 20 metri che solcava placida e indisturbata le acque dell’Arcipelago Toscano.



“Pasqua 2020 ci ha regalato un incontro davvero speciale – scrive la Guardia di Finanza sulla sua pagina ufficiale di Facebook dove ha diffuso il video della balenottera – questi cetacei, proprio in questo periodo, partono da Lampedusa e giungono in 5-7 giorni nel Santuario Pelagos.”

L’esemplare avvistato a largo del Capo d’Enfola è una balenottera comune e adesso proseguirà il suo viaggio per il Santuario Pelagos, l’area pensara per la protezione dei mammiferi marini del Mediterraneo compresa tra Francia e Italia che nel nostro paese si estende per 15mila chilometri quadrati tra Toscana, Sardegna e Liguria.

Un segnale di speranza in questo periodo difficile che ci ricorda la forza della natura e ci invita ad avere più cura dell'ambiente in cui viviamo una volta che avremo superato la pandemia.

16/04/2020