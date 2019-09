Concerie verdi a Santa Croce sull'Arno a zero emissioni di Co2

Sette concerie utilizzano solo l'energia prodotta da fonti rinnovabili, idroelettrico ed eolico, riducendo così del tutto l'immissione di anidride carbonica

Grazie alla loro scelta, stanno abbattendo del 100% l'immissione di anidride carbonica in atmosfera rispetto a quando impiegavano fonti tradizionali di approvvigionamento energetico. Sono le concerie del "Gruppo d'Acquisto energia elettrica" di Santa Croce sull'Arno, promosso dall'associazione conciatori che hanno iniziato a usare esclusivamente energia verde, prodotta al 100% da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico) come certificato dal gestore nazionale di energia elettrica.

Si tratta di sette concerie che ieri hanno ricevuto un apposito riconoscimento con la consegna dei certificati di eccellenza green Estra, l'operatore di energia che sta seguendo questo progetto. La quantità di Co2 che non si immette in atmosfera grazie al nuovo sistema di approvvigionamento corrisponde a quella prodotta in un anno da circa 4679 famiglie di 3 persone: nel confronto tra le attuali fonti verdi che vengono usate in questo sistema e le precedenti vi è il 100% in meno di immissione.

"L'attenzione all'ambiente - dice Monica Casullo, direttore generale di Estra Energie - rientra nelle strategie del gruppo Estra, per questo auspichiamo che i nostri clienti, soprattutto quando sono imprese, ci scelgano per la convenienza ma anche per il valore aggiunto che possiamo offrire, con risposte immediate alle esigenze produttive".

