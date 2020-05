Fase 2, arrivano i 'distanziatori verdi' della Giorgio Tesi Group

In Italia e all’estero avviate le prime installazioni in stabilimenti balneari e attività ristorative con rose, glicine, bambù, vite, lauro e more, personalizzabili e resistenti al caldo, alla vicinanza al mare e alla carenza d’acqua

Piante e fiori per rispettare la sicurezza in bar, ristoranti, spiagge e in tutte le altre attività ricettive. Giorgio Tesi Group, azienda vivaistica leader in Europa, lancia l’idea dei “distanziatori verdi” un’alternativa green per risolvere il problema del distanziamento sociale fra le persone e mantenere le misure di sicurezza anti-Covid19. Piante rampicanti, spalliere fiorite, arbusti fruttiferi personalizzabili per altezza, dimensione e condizioni ambientali, adattabili anche alle nuove esigenze degli stabilimenti balneari.





Non poteva che nascere a: una linea di piante – da anni in produzione – ampliata e resa personalizzabile a seconda delle specifiche esigenze, per. Moltissime le piante disponibili all’uso, tra cui. E con una fioritura che segna l’intera stagione estiva. Non a caso alcuni stabilimenti balneari italiani hanno già avviato i contatti per installare questo tipo di “distanziatori sociali”. Molto interesse è stato riscontrato anche all’estero eIl progetto dei distanziatori verdi, infatti, è stato lanciato a livello europeo,Una soluzione“In vista della riapertura di bar, ristoranti, stabilimenti balneari e di tutte le altre attività ricettive – ha detto- abbiamo pensato di lanciare l’idea di utilizzare una linea di piante realizzate ad hoc per favorire in modo naturale e quindi ecosostenibile il problema del distanziamento sociale fra le persone nelle aree esterne, rendendoci disponibili anche a studiare e realizzare progetti personalizzati. Si tratta certamente diperfettamente in linea con il nostro claim aziendale The Future is Green e quindi positiva sia per l’ambiente che per le persone. Ma rappresenta anche una grande opportunità per rendere le nostre città ancora più verdi”.

15/05/2020