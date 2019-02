Incendio del Monte Pisano, il Giorgio Tesi Group dona 10.000 piantine

Serviranno al recupero del patrimonio boschivo dopo il terribile incendio del settembre scorso

L'azienda pistoiese Giorgio Tesi Group ha deciso di donare 10.000 piantine per sostenere l'azione di recupero del patrimonio boschivo andato distrutto a seguito dell'incendio sui Monti pisani del settembre scorso.



Era stata la Regione, attraverso una lettera dell'assessore all'agricoltura, a invitare le aziende vivaistiche toscane a contribuire all'azione di recupero mediante la donazione di piante per il ripristino agricolo, ambientale e paesaggistico dell'area. L'appello è stato raccolto da Coldiretti e dalla Giorgio Tesi group attraverso l'iniziativa #unboscopermontepisano.



L'incendio che si sviluppò il 24 settembre 2018 nella zona del Monte Pisano interessò un'area di circa 1.150 ettari, dei quali circa 1.000 ettari di superficie boschiva e la parte restante di superficie agricola coltivata per lo più ad oliveto.

L'incendio purtroppo doloso oltre ad aver messo in pericolo la vita di centinaia di persone ha rischiato di distruggere tesori come la Certosa di Calci, la Rocca della Verruca, il borgo diRipafratta con la sua rocca medievale, il borgo di Vicopisano e l'acquedotto mediceo da Asciano a Pisa.

Il Monte Pisano è stato anche votato "Luogo del cuore" del Fai più amato dagli oltre 2 milioni e 200mila italiani che hanno partecipato al nono censimento promosso del Fondo Ambiente Italiano e da Intesa Sanpaolo, ricevendo oltre 114mila voti.

