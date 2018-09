INCENDIO MONTI PISANI, SOTTO CONTROLLO L'ULTIMO FRONTE

Nelle prossime ore partirà la bonifica. Intanto fiamme anche nel Pistoiese, nel territorio di Massa e Cozzile

E' sotto controllo anche l'ultimo fronte di fuoco del furioso incendio che ha devastato il monte Serra, nel Pisano, distruggendo circa 1100 ettari di boschi e costringendo all'evacuazione dalle proprie case 700 persone. Nella zona di Noce, nel comune di Vicopisano, dove ieri c'era stata la ripresa delle fiamme, la situazione è significativamente migliorata e l'incendio è in via di spegnimento.

Le squadre di vigili del fuoco provenienti da fuori Toscana per supportare i colleghi sono già tornare ai comandi di provenienza, così come le squadre della protezione civile regionale provenienti da fuori provincia. Sul posto sta dunque operando a pieno regime solo il sistema di protezione civile su scala provinciale sotto il coordinamento della Regione. Nelle prossime ore inizieranno le operazioni di bonifica su tutta la superficie bruciata.

Intanto un incendio è partito la scorsa notte anche nel territorio di Massa e Cozzile, nel Pistoiese. Sul posto per spegnere le fiamme stanno operando due elicotteri della Regione Toscana, operai dell'Unione dei Comuni dell'Appennino pistoiese, squadre di volontariato di Vab e Croce Rossa sotto il coordinamento del direttore operazioni dell'Unione dei Comuni. Due le case già state messe in sicurezza mentre il servizio antincendi boschivo della Regione sta valutando se inviare a breve ulteriori squadre. Le abitazioni nelle vicinanze per ora non sono direttamente minacciate, anche se permane il rischio che possano essere interessate dal fuoco nelle prossime ore.

28/09/2018