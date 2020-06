Per la Festa dei Parchi visite gratis in trenino e battello a San Rossore

Il weekend del 6 e 7 giugno anche visite guidate a piedi tra le bellezze naturali, merende e passeggiate in calesse

In occasione della Festa dei parchi 20202 sarà possibile effettuare tre visite guidate gratuite comprese di trasferimenti con trenino e battello alla Tenuta di San Rossore nei giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno grazie alll'Ente parco, dal Centro visite di San Rossore, dal maneggio Equitiamo e da San Rossore in carrozza, grazie al contributo della Regione Toscana.



"Passeggiare e scoprire San Rossore è un' occasione per ritrovare un rapporto con la natura dopo i mesi difficili che abbiamo passato, di promuovere stili di vita sani e rispettosi dell'ambiente", ha detto il presidente Giovanni Maffei Cardellini. "Allarghiamo ulteriormente la fruibilità della Tenuta con le visite guidate speciali organizzate per questo fine settimana e con i servizi trenino e battello - ha spiegato il direttore Riccardo Gaddi - sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza richieste".



Con 'Navigare tra storia e natura' si parte dallo Scalo Roncioni a bordo del battello fluviale, una crociera sul fiume Arno fino a Cascine Nuove. Dopo essere attraccati, i partecipanti passeggeranno nei boschi e nelle pinete condotti da una guida ambientale. Compreso nella visita il pranzo o la merenda al sacco; rientro sempre in battello dalla Tenuta allo Scalo Roncioni, spiega una nota. Con 'Naturalmente San Rossore' si arriva alla Tenuta a bordo del trenino turistico che parte dal parcheggio di via Pietrasantina e che porterà i partecipanti alla Sterpaia dove ad aspettarli ci sarà una carrozza trainata dai cavalli Tpr allevati a San Rossore. Dopo la passeggiata con il calesse nei boschi pranzo al sacco e nel pomeriggio rientro al parcheggio con il trenino.



Con la 'Gaia Fattoria' il maneggio Equitiamo propone una visita guidata a piedi tra i pascoli, le strutture e i punti di interesse naturalistico della zona della Sterpaia. Dopo essere arrivati con il trenino e dopo un'introduzione sulla storia e le caratteristiche di San Rossore, i partecipanti vedranno i cavalli e i ponies curati dal maneggio, scopriranno la 'Città dei conigli', visiteranno l'allevamento di cavalli ed asini dell'incremento ippico e infine i bovini per conoscere le tre razze allevate nel Parco. Anche qui sarà fornito il pranzo a sacco e il maneggio regalerà una piccola piantina. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina.

Informazioni e prenotazioni al numero 050530101 e via mail a giuliacentrovisite@gmail.com.

05/06/2020