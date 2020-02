Parchi regionali, al via il tour di partecipazione per i piani integrati

Nel 2020 sono in programma una ventina d'incontri sui territori. Primi appuntamenti per i parchi di Alpi Apuane e Maremma. Seguiranno Migliarino e il piano faunistico venatorio

Eccola, la "partecipazione". Un termine prezioso a cui corrisponde una definizione piena di significato. L'uso - e più spesso l'abuso - di questa parola ha rischiato di svuotarla del senso profondo che una certa arte oratoria, sempre pronta a utilizzarla e pronunciarla in ogni occasione, ha logorato e trasformato. La "partecipazione" non è solo un sostantivo, ma un vero e proprio processo partecipativo che in Toscana prende forma in qualcosa di concreto. Oltre a toccarlo, quel qualcosa, lo possiamo declinare nei numeri: quattro tour, tre piani regionali dei parchi e ben venti incontri. Dove? Ovunque. O, per spiegarlo al meglio, in ogni spazio in cui è possibile conoscere, osservare, ascoltare e parlare. Ovvero là dove ci sono le comunità locali, gli operatori, gli enti, le categorie e le organizzazioni associative.

Di cosa stiamo parlando? Dei tre piani dei parchi della Maremma, di Migliarino e delle Apuane, oltre naturalmente al piano faunistico venatorio. Finora ognuno ha seguito la propria strada, non priva di ostacoli. Ci sono stati provvedimenti approvati tardivamente o piani ormai superati. Ora c'è una legge regionale che per la prima volta permette di organizzare (o ri-organizzare) i piani dei parchi. Tutti e tre, contemporaneamente. E questo avverrà solo con il coinvolgimento reale e capillare dei territori.

Il primo appuntamento in programma nel 2020 riguarda il piano integrato per il parco regionale della Alpi Apuane. Il percorso partecipativo inizierà quindi nel Palazzo Ducale di Massa (Piazza Aranci 54, 3 febbraio, dalle 16 alle 18). All'appuntamento, organizzato dal Garante regionale per l'informazione e la partecipazione in collaborazione con l'Ente parco Alpi Apuane, parteciperanno Alberto Putamorsi (Presidente parco Alpi Apuane), la garante Francesca De Santis, Raffaello Puccini (responsabile ufficio di piano), Fabrizio Cinquini (coordinatore del gruppo di lavoro) e Gilda Ruberti (dirigente di Regione Toscana per la tutela della natura e del mare). Dopo questa prima giornata, seguiranno altri cinque incontri.

Una settimana dopo, più esattamente lunedì 10 febbraio 2020 (Granaio Lorenese, Strada del Mare di Spergolaia, Grosseto, dalle 16 alle 18) ci sarà il primo appuntamento sul piano integrato per il parco regionale della Maremma. Anche in questo caso, oltre alla garante Francesca De Santis e Gilda Ruberti, parteciperà il presidente dell'ente parco, Lucia Venturi. Gli appuntamento successivi, in Maremma, sono già fissati per il 26 giugno, il 25 settembre e il 23 ottobre.

