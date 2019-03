A caccia di musei: esploratori d'arte nelle terre di Leonardo

Domenica 14 aprile torna la 'caccia al tesoro' tra musei, cantine e borghi storici organizzata dal MuDEV Museo Diffuso Empolese Valdelsa

In attesa della Mille Miglia che passerà a Vinci dal 15 al 18 maggio, C.R.H. Classic Racing Heritage organizza dal 13 al 15 aprile il Da Vinci Tribute raduno di auto e moto storiche tra le colline di Leonardo. Per celebrare queste iniziative all'interno del cinquecentenario della morte del genio toscano la tradizionale 'caccia al tesoro' organizzata dal Museo Diffuso dellEmpolese Valdelsa sarà 'd'epoca' cioè dedicata ad auto, moto club d’epoca e vespa club, ma tutti possono partecipare.

Domenica 14 aprile alle 10 prenderà il via una divertente ‘scorribanda’, un’esperienza a caccia di indizi tra musei, cantine, vigne e borghi storici. Il format è quello di una caccia non competitiva e strutturata con un percorso a indizi che farà conoscere, nella cornice della primavera toscana, le eccellenze storico-artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche dell’empolese valdelsa.



Gli itinerari dovranno essere percorsi in automobile o in moto e consentiranno di visitare un’ampia fetta del ‘cuore’ della Toscana (circa 50 km). È un’occasione per vivere, gustare, conoscere il territorio senza ‘fare a gara’ a chi arriva prima. Gli indizi saranno legati all’arte, alla storia e alle tradizioni popolari di queste terre. La pausa pranzo sarà organizzata in una delle cantine del territorio. Qui gli esploratori potranno rilassarsi degustando i vini della cantina e assaggiando i prodotti dell’azienda.

Possono partecipare: Auto-Equipaggio “d’epoca” composto da minimo 2 massimo 5 giocatori, Moto-Vespa-Equipaggio “d’epoca” composto da minimo 1 massimo 2 giocatori, Giocatore Singolo che sarà poi inserito a sorte in un equipaggio composto al massimo da 5 giocatori (solo per questa tipologia è necessario – scrivendo a eventi@promocultura.it – inserirsi in un elenco. I partecipanti, via via che verranno date disponibilità di posti sulle auto d’epoca, saranno ricontattati per entrare a far parte degli equipaggi). Il gioco è stato ideato sulle capacità cognitive e fisico motorie di una persona adulta in buona salute, senza nessun particolare allenamento sportivo, ma è aperta anche alle famiglie. I bambini sono sotto la totale responsabilità dei loro genitori/accompagnatori. Ogni equipaggio sarà contraddistinto da un colore e da un nome che dovrà essere comunicato agli organizzatori o al momento dell’iscrizione o al momento della registrazione e sarà riportato sul badge di gioco e sul pass macchina/moto. Entro le ore 10.00 di domenica 14 aprile gli equipaggi dovranno presentarsi presso la tappa di partenza situata al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino in piazza Vittorio Veneto, 10, dove avverrà la registrazione e la consegna dei kit di gioco. La partenza avverrà per tutti gli equipaggi alle ore 11.00 e la conclusione è prevista per le ore 18.00.



Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 5 aprile 2019 con Promocultura che si occupa della segreteria organizzativa della Caccia scrivendo a eventi@promocultura.it o telefonando al numero +39 347 6790752 in orario 13.00 – 19.00.



Quote di partecipazione: auto-equipaggi d’epoca € 35,00 (max 5 persone) moto/vespa-equipaggi/auto a due posti d’epoca € 24,00 giocatore singolo € 12 (che sarà poi inserito a sorte dall’organizzazione, previo inserimento nell’apposito elenco, in un equipaggio composto al massimo da 5 giocatori tra le auto che ne daranno disponibilità). Nella prenotazione si prega di specificare se l’equipaggio partecipa anche al Pranzo in vigna.



La quota per il pranzo è di 15€ a testa (da confermare) da versare a Promocultura contestualmente all’iscrizione. Il menù comprende le degustazioni del vino della cantina ospite e un pasto frugale con i prodotti tipici della cucina Toscana.

Per informazioni:

www.museiempolesevaldelsa.it

27/03/2019