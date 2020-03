I dodici finalisti del Premio Strega a Firenze per La città dei lettori

Dal 5 al 7 giugno torna la rassegna letteraria a Villa Bardini che in questi giorni lancia la campagna “I lettori non si fermano” per invitare il pubblico alla lettura in casa

I dodici autori finalisti del Premio Strega, annunciati qualche giorno fa dalla Fondazione Bellonci, saranno in esclusiva a Firenze ospiti il 5 giugno a Villa Bardini in apertura del festival 'La Città dei Lettori' in programma fino al 7 giugno. L’appuntamento con i dodici candidati all'edizione 2020 del celebre premio si inserisce anche nei Talk a Villa Bardini che sono anch'essi un progetto di Fondazione CR Firenze e di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

"Siamo orgogliosi che il Premio Strega abbia, ancora una volta, scelto il festival - dichiara il direttore Gabriele Ametrano - come appuntamento rituale per presentare la dozzina. In questo periodo, in cui tutti siamo responsabili della salute pubblica, nostra e di coloro che ci circondano, la lettura ci può salvare. Leggere, infatti, ci aiuta e ci dà la possibilità di vivere nuovi luoghi e nuove esperienze anche stando a casa. È per questo che oggi lanciamo un messaggio positivo con #ilettorinonsifermano, una campagna diffusa in rete e negli spazi di pubblica affissione a Firenze. Oltre ciò, invitiamo la comunità a comportamenti responsabili, diffondendo la cultura anche attraverso il digitale, come già stiamo facendo con la nostra rivista online. Si tratta di un nuovo progetto editoriale collegato al festival, che ospita gli inediti di numerosi scrittori italiani, un vero e proprio spazio di ritrovo virtuale dove lettori e autori possono incontrarsi".

"La presenza degli autori dello Strega e la campagna di invito alla lettura - affermano il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e il Presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza - sono un importante segnale di fiducia e un messaggio di positività in queste settimane davvero molto difficili. E siamo convinti, assieme agli amici di Wimbledon, che la lettura di un buon libro possa attenuare, anche se solo per alcune ore, la drammaticità e la paura che stanno accompagnato, ormai da tempo, le nostre giornate».

In occasione del festival uscirà il numero annuale gratuito della rivista La Città dei Lettori ma sul sito del festival è già possibile leggere alcuni inediti di Aisha Cerami, Cristina Marconi, Alberto Schiavone, Ilaria Gaspari, Susanna Tartaro, Cristiano Governa, Simone Innocenti e molti altri.

14/03/2020