Il complesso monumentale del Duomo di Siena riapre ai visitatori

Dopo importanti lavori di restauro oltre al Duomo e al Museo, tornano visitabili anche la Cattedrale con il pavimento e la ‘Porta del Cielo’

Dal 1° agosto l’intero complesso monumentale dell’Opera del Duomo di Siena riaprirà al pubblico. Dopo i mesi di limitazioni finalmente oltre al Duomo e al Museo, tornano visitabili anche la Cattedrale con il pavimento e la ‘Porta del Cielo’. Si ricompone così il percorso tra le bellezze del complesso includendo nuovamente la salita al Facciatone, la cripta e il Battistero.

Perla dell’itinerario la Libreria Piccolomini oggetto negli ultimi anni di un importante lavoro di restauro sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, che hanno ridonato splendore agli apparati di questo scrigno prezioso. Il restauro ligneo ha riguardato i banconi e le teche mentre quello lapideo il portale interno e la soprastante edicola.

Una testimonianza storico-artistica che porta anche la firma di Raffaello Sanzio, che viene restituita alla città. Per permette ai visitatori di godersi le bellezze artisitiche contenute nella cattedrale e nelle aree connesse, saranno adottate tutte le disposizioni sanitarie del caso: oltre a tutti i protocolli igienico sanitario previsti dalla legge verrà rilevata la temperatura all’ingresso e anche attraverso l’app per smartphone The Right Distance ( che non richiede informazioni personali lesive della privacy) sarà possibile mantenere l’opportuno distanziamento.

Il servizio di prenotazione accessibile online o attraverso call center permetterà tra l’altro di evitare code per l’accesso.

18/07/2020