Effetto Ferragnez agli Uffizi, boom di giovani in visita (e trend topic)

Schimdt placa le polemiche con i dati: 9.300 visitatori nel fine settimana, più 27% di giovani e museo trend topic su Instagram e Twitter. Infine si 'dispiace per i tuttologi'

Come un pompiere spegne l'incendio, così Schmidt spegne le polemiche. Dalla sua parte, stavolta, ci sono (anche) i numeri: oltre 9.300 visitatori agli Uffizi lo scorso weekend, con un più 27% di giovani rispetto al precedente fine settimana, e museo trend topic su Instagram e Twitter. Per la Galleria è questo l'effetto causato dalla visita dell'imprenditrice Chiara Ferragni, pubblicata sui social.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schimdt, ha spiegato che «oltre al dato della crescita generale, che per la prima volta dalla riapertura post lockdown indica più di 3.000 persone al giorno di sabato e domenica, annotiamo con immenso piacere un vero e proprio boom di giovani in museo: da venerdì a domenica abbiamo avuto 3.600 tra bambini e ragazzi fino a 25 anni. Nel weekend passato erano stati 2.839: dunque, stavolta sono venuti a trovarci 761 ragazzi in più, con un aumento del 27%».

Sulle polemiche legate alla presenza dell'influencer nel museo, Schmidt, senza tanti giri di parole, ha detto che «in questo fine settimana abbiamo visto, letto e sentito un sacco di tuttologi che ci hanno insegnato di tutto e di più. Alla luce di questi numeri posso solo dire che mi dispiace per loro».

21/07/2020