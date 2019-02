Il mondo magico e poetico di Kiki Smith in mostra a Palazzo Pitti

Fino al 2 giugno 'What I saw on the road' esposte quaranta opere di una delle artiste 'femministe' più importanti

Sarà ospitato nello spazio dell'Andito degli Angiolini di Palazzo Pitti il progetto What I saw on the road, prima mostra monografica in Italia dedicata a Kiki Smith. La mostra riunisce una quarantina di opere che offrono un quadro esaustivo della produzione dell'artista degli ultimi vent’ anni, tra coloratissimi arazzi in cotone jaquard, fragili sculture in bronzo, argento e legno, opere su carta.

La tematica centrale e pressoché esclusiva del discorso di Kiki Smith è stata fino agli anni novanta, ma anche. Nella produzione più recente, esposta in mostra, la sua riflessione si è allargata invece a considerare in maniera più articolata ciò che accade fuori dal corpo.e si considera con sguardo poetico il

Una splendida favola della natura che ha come protagonisti animali sui quali saremo naturalmente portati a trasporre sentimenti e paure umane, intrichi di boschi incantevoli quanto pieni di ostacoli e fantasiosi abitanti di galassie lontane. Kiki mette in scena una cosmografia contemporanea utile a ribadire quella continuità organica, psicologica, spirituale e dell’immaginario che non conosce gerarchie tra gli esseri viventi e che costituisce lo sfondo comune sul quale si disegnano le vicende dell’intero universo naturale, un invito a riflettere sulla preziosa vulnerabilità della condizione umana rispetto alla complessità della vita.



Ha dichiarato Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi: “L’elegantissima grazia di questi ultimi lavori di Kiki – la cui materia spesso fragile e preziosa è una metafora efficace della condizione umana – ha come obiettivo altamente etico di ricreare unità e armonia in una realtà che spesso si presenta invece come brutale e dissonante e sprigiona un’energia profondamente rivoluzionaria: è il linguaggio di una nuova, inaspettata, spiazzante pietas”.





