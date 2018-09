Isabele Huppert diretta da Wilson al Teatro della Pergola nel 2019

Storico accordo di parternariato tra il Teatro della Toscana e il Théâtre de la Ville di Parigi

La Fondazione Teatro della Toscana e il Théâtre de la Ville di Parigi hanno avviato un rapporto di partenariato articolato in coproduzioni di spettacoli, reciprocità di presenze performative fra Firenze e Parigi, partecipazione a cantieri di lavoro che coinvolgano i giovani italiani e francesi e quelli di diverse nazionalità europee, spazi e percorsi progettuali dinamici in chiave di apertura e di superamento di ogni alterità o diversità.



L’intesa prende le mosse dalla condivisione dei valori di fondo che animano le due istituzioni, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dei giovani, la pluridisciplinarità, la diffusione del teatro nelle scuole, nelle zone del disagio, nei centri sociali, nelle associazioni, per la visione di un teatro civile che sia realmente di tutti e per tutti e aperto.



In particolare saranno coprodotti due spettacoli di Bob Wilson, "Mary Said What She Said" con Isabelle Huppert che inaugurerà la stagione del Teatro della Pergola nell’ottobre 2019 e "Jungle Book" che sarà a Firenze nell’ottobre 2020. A questi due spettacoli si unirà una creazione di Emmanuel Demarcy-Mota, "L’Ètat de siège", sarà nel teatro fiorentino fra il 2019 e 2020.

Inoltre "iNuovi", i diplomati della Scuola ‘Orazio Costa’ della Fondazione Teatro della Toscana, saranno al Théâtre de la Ville fra il 2019 e 2020 con un lavoro tra Pier Paolo Pasolini e Pirandello.

29/09/2018