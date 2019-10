Nasce a Cuba un museo dedicato al genio toscano Leonardo da Vinci

A L'Avana dentro il Castillo de Santo Domingo de Atarés sarà conservata una pietra del castello dei Conti Guidi sede del Museo Leonardiano di Vinci

Nascerà un museo dedicato a Leonardo da Vinci a L'Avana (Cuba). L'iniziativa è della Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana e la struttura troverà posto all'interno del Castillo de Santo Domingo de Atarés.



L'iniziativa è stata voluta dal direttore dell'ufficio storico della capitale cubana, Eusebio Leal Spengler, in questo anno specifico in cui si sono venute a cadere due ricorrenze: il 500esimo anno dalla fondazione della città caraibica, avvenuta nel 1519 quando l'abitato fu spostato sulla Baia Carenas, e quello della morte del Genio, avvenuta ad Amboise (Francia), sempre nel 1519.



Per questa iniziativa l'Oficina del Historiador ha coinvolto anche l'ambasciata italiana a Cuba la quale, nel luglio scorso, ha a propria volta contattato l'amministrazione comunale di Vinci (Firenze), città natale di Leonardo, per una collaborazione. Lo scorso 8 ottobre la giunta, guidata dal sindaco Giuseppe Torchia, ha approvato una delibera per avviare un rapporto tra il Museo Leonardiano, diretto da Roberta Barsanti, e la nuova struttura museale cubana.



L'ambasciatore italiano a Cuba, Andrea Ferrari, ha chiesto alla città di Vinci se ci fosse stata la possibilità di donare al centro espositivo permanente caraibico, un museo concettuale dedicato al genio del Rinascimento una pietra del Castello dei Conti Guidi, che è sede del Museo Leonardiano, richiesta al quale la giunta comunale ha dato il nulla osta.



Il museo de L'Avana potrà utilizzare anche i loghi del Comune di Vinci e del Leonardiano in segno del rapporto che si è creato tra le due strutture. Il Comune di Vinci ha valutato che "il progetto museale presentato è sicuramente di valore culturale e rappresenta un'iniziativa che contribuirà alla conoscenza di Leonardo e della sua opera nello stato di Cuba, oltre a un'occasione di visibilità e di promozione in America Latina dei luoghi di Leonardo a Vinci e della città natale nel suo complesso". L'inaugurazione del museo cubano è fissata per il prossimo 13 novembre.

30/10/2019