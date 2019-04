Nella Villa di Cafaggiolo un museo dedicato a Caterina de Medici

Il progetto mussale a cura di Cristina Acidini Luchinat e sarà sponsorizzato da Diana e Alfredo Lowenstein

In occasione del cinquecentenario dalla nascita di Caterina de’ Medici, il 13 aprile 1519, Diana e Alfredo Lowenstein hanno annunciato che nella Tenuta Medicea di Cafaggiolo, a Barberino di Mugello, sarà realizzato il “Museo di Caterina”, secondo un progetto di massima predisposto da Cristina Acidini. Il museo si propone di presentare nella città metropolitana di Firenze, sua città natale, la personalità straordinaria di Caterina de’ Medici, grande assente nei percorsi dei musei e palazzi fiorentini, pur così ricchi di testimonianze medicee.

Caterina, pronipote di Lorenzo il Magnifico, fu l’ultima discendente della stirpe dei Medici detti appunto “di Cafaggiolo”. Nell’immaginario collettivo però. Fu il lontano parente Giulio de’ Medici, Clemente VII, a combinare quel matrimonio politico e a officiare le nozze, nel 1533, a Marsiglia. Una straordinaria concatenazione di destini fece dimadre a sua volta di tre re morti prematuramente e di numerosi altri figli: tra questi Claudia che, sposata a un duca di Lorena, ebbe per figlia quella Cristina che sarebbe venuta con una ricca dote a Firenze nel 1589 - l’anno della morte della nonna - per diventare granduchessa a fianco di Ferdinando I de’ Medici.Il percorso museale a lei dedicato riguarderàpresentando al visitatore. Saranno valorizzati tutti gli aspetti della sua biografia. Tra questi l’educazione fiorentina, segnata dalla cultura neoplatonica sostenitrice del rapporto fra il microcosmo dell’uomo e il macrocosmo del Creato, che la rese sensibile all’astrologia e alla magia naturale. E il matrimonio di stato,Come tutti i Medici,: saranno evocate le sue iniziative nella musica e nello spettacolo, nelle arti figurative, nelle arti decorative, nell’architettura e nell’arte dei giardini, nonché“Far tornare simbolicamente Caterina nella sua Firenze - osserva Cristina Acidini - significa: la serie di arazzi con le Feste dei Valois agli Uffizi, o la preziosa cassetta cristallina di Valerio Belli nel Museo del Tesoro granducale”.Sono poi ben note le innovazioni che introdusse alla corte francese, grazie aiingredienti e ricette rimasti poi a gloria della cucina francese, come lCon Firenze e la Toscana Caterina mantenne legami che passavano anche dalla gastronomia: si sa, infatti, che il cugino, il duca Cosimo, le inviava i formaggi e le verdure prodotte nelle ville e fattorie dei Medici quali Cafaggiolo, Trebbio e Poggio a Caiano.I proprietari della tenuta medicea di Cafaggiolo, la, sono convinti che la creazione di un percorso museale a carattere iconografico-narrativo dedicato a Caterina rappresenti non solo un omaggio doveroso ad una fiorentina di statura europea, ma anche un fattore importante di recupero e valorizzazione culturale di uno dei più antichi possedimenti dei Medici,

