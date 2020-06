'Se leggi colori la tua vita': ecco il libro con i vincitori del concorso

È scaricabile gratuitamente dal sito della Regione Toscana e contiene i tre fumetti realizzati dai ragazzi delle scuole superiori

Sono 'Destinazione X', 'La panchina' e 'Un libro come me' i titoli dei tre fumetti vincitori del concorso 'Se leggi colori la tua vita' realizzato dalla Regione Toscana, in collaborazione con Lucca Comics & Games e il Salone Internazionale del Libro di Torino, rivolto ai giovani delle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado per scrivere il soggetto di una storia a fumetti che raccontasse l’importanza della lettura.

Il libro che li contiene è stato appena pubblicato sulla Biblioteca digitale toscana il libro con i fumetti vincitori del concorso accessibile a tutti nella collezione delle risorse open. È scaricabile gratuitamente anche dalla sezione Se leggi colori la tua vita del sito della Regione Toscana.

DESTINAZIONE X elaborato dai 19 ragazzi della seconda E del Liceo Statale "Alessandro Volta" di Colle Val d'Elsa (SI) è il primo classificato. L’elaborato ha ricevuto tutti voti superiori al 7 ed ha colpito particolarmente per la fluidità con cui si sviluppa il racconto, metafora del viaggio di un ragazzo attraverso i libri e i personaggi della letteratura che prendono vita e interagiscono con lui nel mondo reale, guidandolo verso la sua meta, la biblioteca.

La panchina della seconda classe del Liceo XXV Aprile di Pontedera (PI) è il secondo classificato: elaborato da un gruppo di 8 studenti (4 della sezione A e 4 della sezione B) seguito dal docente di scienze naturali, classificatosi a pari merito con l'elaborato Un libro come me della prima A classe del Liceo Scientifico Statale Ulisse Dini di Pisa elaborato da un gruppo di 3 ragazzi seguiti dal docente di lettere e latino.

L’elaborato La panchina ha colpito per la capacità di catapultare il lettore in un universo semplice ma carico di magia, in un microcosmo fatto di letture; molto apprezzato l’inserimento di diversi supporti di lettura, nonché di personaggi di generazioni diverse. Dovendo decretare un secondo classificato tra i due elaborati al secondo posto, la Giuria si è espressa a favore di questo, in quanto l’idea veicolata risponde maggiormente alle finalità sia del bando sia del “Patto regionale per la lettura” a cui il Concorso si ispira. Ciò nonostante, la Giuria ha deciso di segnalare anche il soggetto Un libro come me, in considerazione dell’importante questione sui temi dell’identità di genere e dell’omofobia che solleva, risultando anche ben scritto e ben congegnato.

"Grazie all'alleanza con Lucca Comics & Games e con il Salone Internazionale del Libro di Torino - commenta Monica Barni Vicepresidente della Regiove Toscana -, siamo riusciti a mettere in piedi un concorso rivolto al pubblico giovane che affronta il fumetto, uno dei tanti generi letterari che nella loro varietà sono tutti catalizzatori di inviti alla lettura. Ai giovani abbiamo lanciato una duplice sfida: dare vita a una storia da un lato usando la creatività e dall'altro interpretare e raccontare l'importanza della lettura diffondendo il messaggio che leggere è un valore sociale e civile. Il libro che con grande soddisfazione abbiamo pubblicato, nonostante le molte difficoltà del momento, è il segnale concreto che la sfida è stata accettata e vinta. Avvicinare i cittadini alla cultura - prosegue Monica Barni - è un tema al centro della Regione Toscana, ed in questa direzione va anche il nostro impegno nel portare avanti un'azione coordinata e continuativa di promozione della lettura. Questo è l'obiettivo del Patto regionale della lettura ed il concorso ‘Se leggi colori la tua vita' è una delle azioni concrete del Patto”.

09/06/2020