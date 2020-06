Per San Giovanni aprono le terrazze dell'antica Torre Tornabuoni

Mercoledì 24 giugno in occasione della festa del Santo Patrono un'occasione unica per ammirare tetti e monumenti di Firenze

Sarà una notte di San Giovanni diversa dal solito quella di quest’anno, non solo perché a Firenze i consueti ‘fochi’ sono rinviati al 2021 ma anche per il divieto di assembramento ancora in vigore. Per le celebrazioni il capoluogo toscano si unisce a Torino e Genova che insieme realizzano un programma di eventi dedicati al comune Santo Patrono. Giochi di luci, musica in Palazzo Vecchio e una camminata/dialogo a San Miniato con Carlo Conti e Padre Bernardo, alcuni degli ingredienti della serata. Così che la notte del 24 giugno sarà una buona occasione per assaporare una Firenze quieta e intima magari dall’alto e da un punto di vista poco conosciuto.



Tra gli appuntamenti da non perdere per i fiorentini e i toscani c’è la visita alle terrazze dell’Antica Torre Tornabuoni (in via Tornabuoni 1 accanto alla Chiesa di Santa Trinita) nel cuore della città che apre al pubblico gratuitamente per l’occasione. Un luogo mozzafiato che permette una vista completa su Firenze dove l’orizzonte è tratteggiato dai monumenti più famosi tra cui la Cupola del Brunelleschi, il Duomo, il Ponte e il campanile di Santa Trinita, la Chiesa di San Miniato al Monte e il Forte Belvedere accanto a tutto quell’insieme di tetti e palazzi che fanno di questa città pura armonia e perfezione architettonica.



Su due livelli diversi e anche con prospettive differenti i fiorentini potranno visitare la “Terrazza Duomo” e la “Terrazza Arno”, un doppio spazio all’aperto di 400 mq per una vista a 360 gradi sulla città. Da segnalare la particolarità della “Terrazza Duomo” che è architettonicamente inserita dentro la torre medioevale di Palazzo Gianfigliazzi, 25 metri di altezza complessivi da dove ammirare il Duomo, il Campanile di Giotto, Palazzo Strozzi, Santa Maria Novella. Appena più in alto si trova la “Terrazza Arno” che raggiunge i 30 metri di altezza ed è rivolta verso il fiume; da qui è possibile contemplare in particolare l’Oltrarno, Santo Spirito e il Cestello.



Piccoli gruppi di visitatori nel rispetto delle regole anti Covid saranno accompagnati sulle due terrazze. 20 minuti di pura bellezza che trasformeranno la notte di San Giovanni in una occasione da ricordare. Dalle 18 alle 23 sarà possibile partecipare al ‘mini tour’ che ha già fatto innamorare artisti, intellettuali e viaggiatori di tutto il mondo.





Per prenotazioni è necessario telefonare in orario di ufficio all’Antica Torre di Via Tornabuoni 1 al numero: 055 2658161. Durante le visite saranno osservate le norme di distanziamento e di igiene con utilizzo delle mascherine e il controllo della temperatura all’entrata della residenza.

21/06/2020