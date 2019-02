UFFIZI SUL PODIO, È IL TERZO MUSEO PIÙ VISITATO D'ITALIA

Presentati di dati del Mibac: primo sito statale è il Colosseo, seguito da Pompei. Al quinto posto il Giardino di Boboli, Palazzo Pitti incrementa i visitatori del +24,23%

La Galleria degli Uffizi di Firenze risulta ancora una volta tra i musei più visitati d'Italia. I dati arrivano dal Mibac e sono relativi al 2018, anno in cui è il Colosseo (con l'area Foro Romano e Palatino) a guadagnarsi il maggior numero di ingressi, seguito da Pompei. Gli Uffizi con il Corridoio Vasariano hanno fatto registrare un leggerissimo decremento, dello 0,19%, calando da 2.235.328 a 2.231.071 visitatori ma ottenendo comunque la terza posizione.

Tra i 30 siti più visitati il maggior incremento è stato dei Musei Reali di Torino (+27,82%), Palazzo Pitti a Firenze (+24,23%), le Grotte di Catullo e il museo archeologico di Sirmione (+18,83%) e il Giardino di Boboli a Firenze che risale la classifica fino ad essere il quinto sito più visitato in Italia con il suo +17,92%. Nella classifica dei primi 30 siti più visitati in Italia 8 si trovano nel Lazio, 6 in Campania, 5 in Toscana, 4 in Lombardia, 3 in Piemonte, 2 in Veneto e uno ciascuno in Puglia e Friuli Venezia Giulia.

16/02/2019