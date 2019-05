Unesco: Firenze propone l'ingresso dell'Abbazia di San Miniato

Per il millenario della chiesa l'abate lancia l'idea di allargare l'area del centro storico toscano già patrimonio mondiale

"L'abbazia di San Miniato al Monte faccia parte del patrimonio mondiale dell'Unesco". È questa la proposta lanciata da padre Bernardo, abate di San Miniato, in occasione della chiusura del Millenario dell'abbazia.



"La presenza dell'abbazia - ha spiegato - rafforzerebbe il valore eccezionale universale del sito senza una variazione sostanziale dei criteri che nel 1982 permisero l'iscrizione del centro storico di Firenze nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Dal 2017 la comunità dei monaci benedettini segue con attenzione e partecipa alle attività portate avanti dall'ufficio Unesco del Comune di Firenze dedicate al programma internazionale sul patrimonio di interesse religioso del centro del patrimonio mondiale dell'Unesco".

Il sindaco di Firenze ha dichiarato che il Comune è pronto ad accogliere la candidatura e studiare la procedura per ottenere l'ampliamento dell'area centrale di Firenze fino a San Miniato in modo da poterlo inserire a pieno titolo nell'elenco del patrimonio mondiale dell'umanità.

Riguardo ai festeggiamenti per il Millenario di San Miniato, sono stati oltre 30mila i partecipanti ai vari eventi, in tutto oltre 50: il programma, iniziato il 27 aprile 2018 e conclusosi lo scorso 27 aprile, comprendeva performance artistiche, concerti, installazioni, convegni e presentazioni di libri.

04/05/2019