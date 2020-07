Vivere Castelnuovo Garfagnana con musica, teatro e letteratura

La prima edizione del Festival 'Vivere Castelnuovo' sta animando l'estate della Garfagnana con incontri letterari, cinema, concerti e spettacoli teatrali. Fino al 9 agosto

È nato sotto la Rocca Ariostesca, nel cuore della Garfagnana, la prima edizione di "Vivere Castelnuovo", rassegna di letteratura, cinema, musica e teatro, organizzata da Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana.

Un ricco programma composto da venti appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, nel rispetto delle normative anti covid, che è iniziato lo scorso 26 e che proseguirà fino al 9 agosto 2020 nella ex pista di pattinaggio di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

«Questa rassegna di eventi culturali sta animando l’estate della nostra città» ha detto Andrea Tagliasacchi, sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana. «A causa della situazione emergenziale legata al Covid-19 abbiamo avuto un tempo molto breve per poter organizzare il cartellone della rassegna, ma oggi siamo in grado di offrire una proposta che raccoglie eventi letterari, teatrali e musicali con ospiti di primo piano: incontri con importanti autori che ci permetteranno di approfondire temi di respiro nazionale ed internazionale, serate di teatro all’aperto - una delle quali ci consentirà di godere della poetica dell’Ariosto proprio ai piedi della Rocca che lo vide Governatore Estense della Garfagnana - e piacevoli momenti cinematografici curati dai ragazzi della Consulta dei Giovani. Nel nostro intendimento “Vivere Castelnuovo 2020” vuole essere il segno della ripartenza della vita culturale e sociale di Castelnuovo, oltre che un'importante vetrina promozionale della nostra comunità, che può contribuire anche al rilancio delle attività commerciali».

I prossimi appuntamenti? Dopo quello di oggi, sabato 25 luglio, in cui è in programma l'incontro letterario con Paolo Dal Bon e Simone Baldini Tosi ("Chiedimi chi era Gaber", Mondadori), il 30 luglio (ore 21) Fabrizio Diolaiuti parlerà del suo libro su cibo, spreco, rifiuti (Fuorionda). Fabrizio Diolaiuti, giornalista e conduttore, ha scritto questo libro per sensibilizzare tanto gli adulti quanto i bambini su tematiche attuali molto delicate legate prevalentemente al rispetto per l’ambiente, alla salute alimentare e alla gestione smart dei rifiuti urbani. Venerdì 31 luglio (ore 21) sarà la volta di Francesco Maria Bovenzi ("La strada del coraggio. Parabola di un virus", Pacini Fazzi).

Il primo di agosto (ore 18.30), "Castelnuovo nel mondo: incontro con Maria Cristina Fornari", professore Associato di Storia della filosofia all'Università del Salento. Domenica 2 agosto (ore 21) spetaccolo teatrale "Dov’e’ la voce mia", di e con Michela Innocenti, che racconterà la vita della Poetessa Pastora Beatrice di Pian Degli Ontani accompagnata da Ugo Menconi alla fisarmonica.

Venerdì 7 agosto (ore 21) incontri con Aldo Simeone ("Per chi e’ la notte", Fazi), mentre sabato 8 agosto, alla stessa ora, sarà la volta di Vincenzo Placido ("Zvanì, il fanciullino di casa Pascoli", Tralerighe). Domenica 9 agosto è il tempo della musica (ore 21.30) con "Iam friends: Piero Gaddi Quartet feat. Bjørn Vidar Solli". La musica originale suonata dal quartetto di Gaddi affonda le radici in molteplici culture. Vi si ritrovano il suono e gli elementi costruttivi della musica colta; vi si ritrova il jazz, contaminato con le musiche delle culture popolari europee e latino americane, vi si ritrova la cultura pop-rock o la musica da film. Sperimentare fusioni e connessioni tra i generi e le culture più disparate è il terreno sul quale si misura il quartetto. À musica che evoca differenti paesaggi e molteplici sensazioni cercando di sfruttare l’intera tavolozza timbrica e dinamica a disposizione.

