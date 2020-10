42 borse di studio per i migliori studenti e le migliori studentesse della Scuola Sant’Anna

Studenti_giovani

La Fondazione EY e la Fondazione “Il Talento all’Opera” riconoscono il merito dei migliori studenti e delle migliori studentesse delle “Seasonal School”, 14 corsi intensivi online o in presenza, in programma tra ottobre 2020 e settembre 2021 dedicati a temi di ricerca interdisciplinare che vedono la Scuola Superiore Sant’Anna tra i leader internazionali e rivolti alle più talentuose studentesse e ai più talentuosi studenti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e a corsi di dottorato di università italiane e straniere.

Le due fondazioni assegnano 42 borse di studio da 450 euro ciascuna (ovvero tre per ogni “Seasonal School) a tre fra le studentesse e gli studenti che avranno conseguito i risultati migliori, a seguito della verifica finale e dopo rigorose modalità di valutazione. I primi nominativi saranno resi noti entro la fine di ottobre 2020 poiché le lezioni del primo corso intensivo, dedicato alla fotonica, si concludono venerdì 16 ottobre.

Le borse di studio della Fondazione EY e della Fondazione “Il Talento all’Opera” si aggiungono alle agevolazioni per frequentare, online o in presenza, le “Seasonal School”. Ad esempio, sono previste riduzioni della quota di iscrizione in base al proprio Isee. Inoltre, tutte le studentesse e tutti gli studenti delle università italiane e straniere convenzionate con la Scuola Superiore Sant’Anna per le “Seasonal Schools” hanno diritto a un posto riservato e alla tariffa agevolata del 10 per cento di sconto sul costo di iscrizione. Per i corsi che rientrano nel catalogo delle “Seasonal School” e che si svolgono in presenza è prevista la sistemazione presso strutture residenziali.

Chi può presentare domanda di partecipazione?

Possono presentare domanda di partecipazione alle “Seasonal School” le studentesse e gli studenti universitari, di nazionalità italiana o straniera, che presentino le stesse caratteristiche di profitto richieste alle allieve e agli allievi della Scuola Superiore Sant’Anna: essere in pari con gli esami e avere conseguito una media di 27 su 30 per il sistema italiano. I “corsi intensivi”, erogati in larghissima parte in lingua inglese (della quale è richiesta la conoscenza almeno di livello B2) sono occasioni per vivere, stando “dentro” le strutture e i laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna, l’esperienza della ricerca e della didattica d’avanguardia.

Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa presenta la collaborazione con la Fondazione EY e la Fondazione “Il Talento all’Opera”