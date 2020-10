In un anno 460 milioni alle imprese toscane da Cassa depositi e prestiti

Firenze, inaugurazione della nuova sede di Cassa depositi e prestiti

Nel 2019 Cassa depositi e prestiti ha supportato circa 400 imprese toscane per un totale di 460 milioni: nello specifico sono stati erogati oltre 330 milioni attraverso finanziamenti diretti in favore di 11 imprese in regione e circa 130 milioni per il tramite degli intermediari finanziari in favore di oltre 380 aziende. Nell’ultimo biennio con gli enti locali toscani sono stati stipulati circa 490 prestiti per un importo complessivo superiore ai 152 milioni.

Al servizio di 14 mila imprese

I dati sono stati diffusi in occasione dell’inaugurazione oggi a Firenze, in piazza della Repubblica, della nuova sede di Cassa depositi e prestiti (Cdp), società controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze: gli uffici saranno al servizio di circa 14 mila imprese e oltre 300 enti pubblici centrali e locali per favorire lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio . Un obiettivo su cui Cdp lavora in sinergia anche con Fondazione Cr Firenze. A regime lavoreranno nella sede di piazza della Repubblica 12 persone del gruppo (provenienti da Cdp Imprese, Cdp infrastrutture e pubblica amministrazione, Cdp equity, Sace e Simest). Gli uffici ospitano anche una mostra fotografica dedicata a Enzo Ragazzini.

Ritorno alle origini

“Cassa depositi e prestiti – ha detto l’amministratore delegato Fabrizio Palermo – in un certo senso nasce a Firenze: nel 1870 una legge del nascente Stato italiano cancella tutte le casse presenti nelle altre città d’Italia, stiamo parlando di Milano, Torino, Napoli e Palermo, e crea una cassa unica proprio qui a Firenze che poi si è spostata a Roma. Per cui per noi è un ritorno alle origini, è il ritorno su un territorio al quale siamo molto legati”. La nuova sede, ha sottolineato il sindaco Dario Nardella, “è un gesto di fiducia e investimento nel futuro di questa città. Cdp è un esempio”. Ha partecipato all’inaugurazione anche il governatore toscano Eugenio Giani.