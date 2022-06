A Firenze arriva Desko, l’arredo per lo smart working nei parchi

Desko, la struttura per lo smart working nei parchi

Si chiama Desko l’innovativo elemento di arredo urbano pensato appositamente per fare smart working nei parchi di Firenze. Desko ha una seduta, un piano d’appoggio e un annello fotovoltaico di copertura ma soprattutto è una struttura energeticamente autosufficiente, che permette la ricarica di dispositivi elettronici come smartphone, pc e monopattini e arricchisce le attrezzature di spazi pubblici e privati intercettando i benefici psicofisici del contatto con la natura.

Desko nasce da platica riciclata

Il progetto, presentato ieri a Firenze, nasce dalla collaborazione tra quattro architetti laureati alla Scuola di Architettura dell’Università di Firenze nel 2018 (Elisa Belardi, Maria Vittoria Arnetoli, Camilla Tinti ed Elena Gelli) e una rete di aziende toscane formata da Revet, R3direct ed Enecom. Per realizzare le prime due postazioni Desko sarà utilizzata parte della plastica consumata durante i concerti di Firenze Rocks: le postazioni saranno collocate in autunno in via sperimentale nel giardino dell’Orticultura.

“Un esempio concreto di sostenibilità ambientale, economia circolare, design creativo e innovazione tecnologica – ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze, Cecilia Del Re – ma soprattutto un modo per ripensare come vivere i parchi e i giardini urbani: non più solo come luoghi per il tempo libero o per far sport, ma anche come ambienti da vivere per il lavoro e la didattica, mettendo insieme i benefici del vivere all’aria aperta con la valorizzazione degli spazi verdi urbani”.

Un’idea nata durante il lockdown

La plastica raccolta da Revet viene selezionata e preparata sotto forma di granuli per il successivo stampaggio 3D effettuato da R3direct, a cui si aggiunge la componente impiantistica seguita da Enecom. La rete imprenditoriale costituita è in grado, su scala regionale, di coprire l’intero processo che va dalla raccolta dei rifiuti al loro riciclo e trasformazione in nuovi prodotti, generando una filiera toscana corta, circolare e sostenibile

“Il progetto rappresenta una risposta spontanea e creativa al lockdown della primavera 2020 dovuto alla pandemia da Covid – hanno spiegato le ideatrici del Gruppo Desko smart seat – l’input è derivato da una condizione emergenziale ma crediamo che Desko possa innestarsi su molteplici linee di tendenza, che in alcuni casi sono state accelerate dalla pandemia, come il lavoro a distanza, la didattica all’aperto e, nei confronti degli spazi verdi urbani, un loro radicale ripensamento come infrastrutture naturali a servizio della comunità. Un esempio di quel circuito virtuoso che fin dall’inizio di questa avventura speravamo di innescare e che adesso vediamo progressivamente concretizzarsi grazie a partner di enorme livello”.