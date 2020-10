A Firenze “Musica in calesse” il concerto itinerante di Luana Primavera e Modestino Musico

Luana Primavera

L’Associazione culturale Arte & Mercati per la dodicesima edizione della rassegna “Mercati in Musica” ha organizzato sabato 10 e domenica 11 dalle 16 alle 19 l’evento “Musica in calesse – Tra nostalgia e speranza”. Modestino Musico con la fisarmonica e Luana Primavera con la chitarra e la sua bellissima voce si esibiranno su una tipica carrozzella fiorentina condotta da un fiaccheraio, mestiere storico e profondi conoscitori di Firenze e delle sue strade più misteriose e suggestive.

Il progetto: un aiuto agli esercenti per la ripartenza

In occasione dei due concerti che verranno eseguiti dai due artisti in calesse, molti esercenti fiorentini del centro storico si sono interessati all’iniziativa e resi partecipi a loro volta dell’evento, consentendo ai musicisti di effettuare delle soste musicali e canore davanti ai propri esercizi commerciali. Gli itinerari prescelti coinvolgeranno alcune strade e piazze del centro storico della città con due diversi percorsi che avranno in comune l’inizio, in entrambe le date, da piazza Santa Maria Novella per arrivare poi fino a Piazza Duomo, cuore di Firenze. Gli itinerari, individuati grazie anche al supporto di Confesercenti, coinvolgono aree pedonali con una spiccata predisposizione al commercio, significative per l’importanza storica e artistica. Da Santa Maria Novella alla Loggia del Porcellino, dunque Piazza della Signoria per estendersi fino all’ Arco di San Pierino e Via delle Oche, senza dimenticare Piazza San Lorenzo, il Mercato Centrale e le vivaci strade intorno. Ad ogni sosta verranno illustrati brevemente la storia e egli eventi che hanno caratterizzato i luoghi, così come le varie attività mercantili e artigiane che hanno sempre caratterizzato la città.

La nostra intervista a Luana Primavera

Ciao Luana come hai passato questo periodo così particolare del post-Covid?

Hai toccato un tasto delicato. Il lockdown ha fiaccato tutta la baracca degli artisti di ogni genere. Io però ho ripreso i primi di giugno e ho avuto un discreto riscontro da parte degli italiani. Il turismo quello vero americano, asiatico, dai paesi lontani diciamo, ancora non è tornato a Firenze. Gli italiani si sa che non hanno la cultura dell’arte di strada, è un po’ più difficile attirare l’attenzione per farli fermare, parlarci, vendere qualche disco. Il lavoro è dimezzato, ti devi accontentare ma se ti accontenti ti diverti anche. Alla fine basta guardarsi intorno e cercare di capire i gusti della gente, devi aguzzare l’occhio. Sono soddisfatta al 70% che non è poco.

Com’è nata l’idea della musica in calesse?

Devo toccare alcune corde della mia vita privata. Mio marito che è scomparso dopo 26 anni di vita insieme aveva lavorato in casa di questa signora Cristina Burla, un’architetta che lavora per un’associazione culturale fiorentina che organizza eventi. Si era trovata tra le mani il mio disco e per ‘Mercati in musica‘ voleva portare la musica del mondo, che è un po’ quello che faccio io, canto in diverse lingue, in centro a Firenze per dare una scossa al reparto commerciale che è in sofferenza. Lei è riuscita ad ‘agganciare’ il comune, la Confesercenti che ci hanno dato i permessi per suonare per le strade.

Cosa ci suonerete?

Toccheremo il mercato di San Lorenzo, il Porcellino quindi vorrei puntare sulle canzoni della fiorentinità, della tradizione che sono il mio punto forte, io ho fatto anche un disco su questo filone. Cristina si è lasciata convincere quindi suoneremo pezzi da ‘La mi lasci un bacione’, ‘Firenze sogna’, eccetera. Strizzando l’occhio anche alla musica francese come la Piaf e pezzi tradizionali balcanici. Cristina si è fatta venire l’idea di muoversi con un calesse che non è facile per niente.

Avete fatto qualche prova?

Qualche giorno fa ho fatto proprio una prova con il nostro bellissimo quadrupede Tango e con il suo bravissimo fiaccheraio Claudio il quale mi ha fatto salire sul calesse in piazza della Signoria, per vedere come reagiva il cavallo. Noi ci fermeremo per cantare, suonare, ma anche raccontare aneddoti sui luoghi in cui ci troviamo. Claudio mi faceva gli scherzi, faceva spostare il cavallo, ma io sono stata chiara: devi stare fermo mentre canto perchè io sono in equilibrio precario! E’ stato divertente si sono fermati tutti, compresi i vigili. Credo che sarà veramente una cosa curiosa e divertente.

Itinerario di sabato 10 ottobre

Prima sosta ore 16,30: piazza Santa Maria Novella

Seconda sosta ore 17.00: Mercato della Loggia “del Porcellino”

Terza sosta ore 17.45: Arco di San Pierino

Quarta sosta ore 18.30: Via delle Oche e Via dello Studio

Quinta sosta ore 19.00: Piazza Duomo al Sasso di Dante

Itinerario di domenica 11 ottobre

Prima sosta ore 16,30: Piazza Santa Maria Novella

Seconda sosta ore 17.00: Mercato Centrale di San Lorenzo

Terza sosta ore 17.45: Piazza Madonna

Quarta sosta ore 18.30: Piazza San Lorenzo ingresso della basilica

Quinta sosta ore 19.00: Piazza Duomo, colonna di San Zanobi