A Montalcino apre lo sportello decentrato di Arti per i servizi dell’impiego

Nardini – sportello Montalcino

L’assessora alla formazione e al lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini ha inaugurato lunedì 12 giugno a Montalcino il nuovo sportello decentrato di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

Il servizio di Montalcino è il terzo sportello decentrato attivato in provincia di Siena nell’ambito del piano della Regione Toscana per il rafforzamento della rete dei servizi per l’impiego, realizzato anche grazie a Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal PNRR.

Attualmente nella provincia di Siena sono presenti cinque Centri per l’impiego nelle sedi di Siena, Poggibonsi, Montepulciano, Sinalunga e Abbadia San Salvatore.

“Prosegue l’impegno per potenziare la rete regionale dei centri per l’impiego”, ha spiegato nel corso dell’inaugurazione l’assessora Nardini. “Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese”, ha proseguito, aggiungendo: “Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso al Programma di politiche attive del lavoro Gol finanziato con il Pnrr, al Nuovo Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l’occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Voglio ringraziare il sindaco di Montalcino e l’amministrazione comunale per essersi prontamente attivati rendendo possibile questa nuova apertura”.

Il nuovo sportello di Montalcino ha sede presso il municipio in piazza Cavour 13 e sarà aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 13.

La scelta della collocazione di questo sportello è il risultato dell’analisi effettuata sul numero complessivo degli abitanti e sulle caratteristiche geografiche del territorio. Montalcino dista dal Centro per l’Impiego di Siena circa 45 km. Le caratteristiche del territorio comportano lunghi tempi di percorrenza e soprattutto nei mesi invernali possono generare difficoltà di movimento.

“L’inaugurazione dello sportello decentrato di Montalcino – ha dichiarato il sindaco Silvio Franceschelli – si inserisce all’interno di quelle politiche di riavvicinamento dei servizi ai cittadini e al territorio che il Comune sta portando avanti. Un’inaugurazione che segue, temporalmente, l’avvio delle attività dello sportello decentrato della volontaria giurisdizione, avvenuta lo scorso 25 maggio, oltre alla presenza ormai consolidata dell’Ufficio Passaporti della Questura di Siena. Il servizio sarà importante non solo per i nostri cittadini, ma per tutto il territorio. Come Comune abbiamo accolto con favore l’iniziativa della Regione Toscana mettendo a disposizione i locali anche in considerazione della necessità, da parte del tessuto imprenditoriale, di reperire manodopera specializzata. Lo sportello di Montalcino sarà infatti utile per reperire informazioni da parte di aziende e cittadini circa i bisogni formativi del settore produttivo. Ringrazio Arti, la Regione Toscana e la sua assessora Alessandra Nardini”.

Per contattare lo sportello: sportellolavoro.montalcino@arti.toscana.it

