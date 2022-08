A Pisa il primo torneo di golf a squadre per persone affette da Alzheimer

Golf

Un torneo di golf a squadre, il primo in Italia, che vede come protagonisti persone affette da Alzheimer. Accade grazie al Cosmopolitan Golf Country Club di Tirrenia (Pisa), la prima attività amica che il prossimo 20 settembre aprirà l’edizione numero uno di “Alzheimer open championship by challenge care”, a partire dalle ore 11.30.

Le squadre sarano assistite dal personale della struttura di provenienza e da un professionista del golf che giocherà con loro. I giocatori e i loro assistenti saranno selezionati in strutture residenziali, diurne e associazioni di Pisa, San Giuliano Terme, Lido di Camaiore, Firenze, San Marcello Pistoiese. La partenza delle squadre sarà sorteggiata il 19 settembre in occasione dell’evento “Le Comunità amiche per la demenza momento di civiltà”, che si svolgerà sempre presso il Golf Club Cosmopolitan di via delle Eriche 133, alle ore 16.

L’evento è stato presentato a Firenze, nella sede della Giunta regionale. Nell’occasione, il presidente della Toscana e l’assessore regionale al diritto alla salute e sanità hanno sottolineato la finalità dell’iniziativa: far conoscere il “Progetto delle comunità amiche per persone con demenza”.

Sono 85mila le persone in Toscana affette da demenza

In Italia sono 1.241.000 e in Toscana 85.000 le persone affette da demenza. Il 64% dei loro familiari segnala, a livello nazionale, situazioni di esclusione sociale e la mancanza di servizi adeguati. Secondo studi accertati, è però dimostrato che se le persone con demenza ricevessero maggior attenzione e supporto in alcune attività – come spostarsi, andare per negozi, fare attività fisica adeguata o fare attività sociali in compagnia – potrebbero avere un ruolo più attivo nella loro comunità oltre che rallentare sensibilmente il declino cognitivo. Da qui le iniziative volte al loro coinvolgimento sociale.

Cosa sono le “Comunità amiche delle persone con demenza”

Il progetto nasce in Italia nel 2016 ad Abbiategrasso (Mi) grazie alla Federazione Alzheimer Italia sulla base del modello inglese di Alzheimer’s Society, associazione di malati e familiari pioniera dell’organizzazione di “Dementia friendly community” in Europa.