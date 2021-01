Addio a Solange e dj Cioni. Entrambi toscani, hanno rapprestato gli anni Ottanta

Solange e dj Cioni

Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, conosciuto con il nome d’arte Solange, è stato ritrovato morto nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere sul divano. Il medico del 118, intervenuto sul posto con i carabinieri, ha confermato il decesso, che sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto dai militari Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso.

Solange in Tv

Il corpo di Solange sarà restituito ai familiari, appena espletate le formalità di rito. Non sarà eseguita l’autopsia, spiegano i carabinieri, poiché per il magistrato il decesso è compatibile con le cause naturali come sostenuto dal medico intervenuto sul posto. Secondo gli accertamenti effettuati, l’appartamento era in ordine e chiuso dall’interno, visto che i vigili del fuoco sono dovuti entrare dalla finestra, e sul cadavere non c’erano segni di violenza. Negli anni Ottanta aveva frequentato assiduamente gli ambienti televisivi, sia in Rai sia in Mediaset . Ha partecipato, tra le tante trasmissioni, anche a “La sai l’ultima?”, “Buona Domenica”, “Domenica in” e al reality “La fattoria”, condotta da Daria Bignardi. Aveva scritto libri e inciso alcune canzoni. Negli ultimi anni Solange stava conducendo una trasmissione su 50 Canale, rete locale pisana: dispensava consigli agli spettatori che telefonavano da casa.

È morto anche Riccardo Cioni

Oltre a Solange, in questi giorni è morto un altro personaggio molto noto in Toscana. È infatti scomparso oggi all’età di 66 anni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Livorno, dopo un intervento d’urgenza per patologie non riconducibili a Covid, il dj livornese Riccardo Cioni. “Strappato dai propri affetti familiari, a causa di breve ed improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia, è venuto a mancare Riccardo Cioni” scrivono la moglie, il figlio, i cognati e i nipoti in un post su facebbok. Conosciutissimo anche a livello internazionale fin dagli inizi degli anni Ottanra con il brano “In America” e con moltissime altre produzioni, in quasi mezzo secolo di attività ha fatto ballare generazioni di appassionati , mixando la migliore musica degli ultimi 40 anni (e in particolare la musica ’70-’80).

Musicista e Dj