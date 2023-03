Agricoltura, la Regione Toscana stanzia 17,7 milioni di euro per le aree svantaggiate

Pronti 17,7 milioni di euro per le aziende agricole nelle aree svantaggiate: presto sarà pubblicato il bando della Regione Toscana che attribuisce risorse a favore delle zone montane, soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato lo stanziamento che andranno a finanziare la misura dedicata al sostegno alle aree svantaggiate nell’ambito del Programma di sviluppo rurale Toscana 2014-2022 (fondi Feasr). Ecco come saranno ripartite le risorse: 8.984.974 euro come indennità compensative in zone montane e 8.984.974 per le indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane.

“Il sostegno alle imprese agricole nelle aree montane svantaggiate che rappresentano un presidio fondamentale per il nostro territorio e per l’ambiente continua ad essere una delle priorità della nostra politica – dice Saccardi – E sono ancor più convinta che in un momento come questo, il sostegno assuma una valenza importante per le imprese che si collocano in queste aree”.