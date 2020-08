Allerta caldo, codice rosso a Firenze: si raggiungeranno i 37 gradi

Caldo a Firenze

Confermato a Firenze il codice rosso per il caldo. Anche per domani è prevista nuovamente l’allerta rossa. Lo evidenzia il Comune con una nota da Palazzo Vecchio. La temperatura massima percepita in entrambi i giorni, si spiega, “sarà di 37°C ed è quanto si legge nell’apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della Salute”.

Consigli e raccomandazioni