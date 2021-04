All’Università di Siena due panchine rosse e i versi di Alda Merini per dire no alla violenza di genere

Panchine rosse all’Università di Siena - © Università Siena

Due panchine rosse negli atenei senesi per dire no alla violenza di genere. Un simbolo riconosciuto ovunque nel mondo o anche una bandiera sotto cui si uniscono valori e principi inviolabili quali il rispetto, il rifiuto delle discriminazioni e gli stereotipi di genere. Sono state installate nei cortili del Rettorato in via Banchi di Sotto e nella sede di piazza Rosselli dell’Università per Stranieri nell’ambito delle attività del Centro Europe Direct dell’Università di Siena per la Giornata Internazionale della donna, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia – CUG dei due Atenei senesi e il DSU della Regione Toscana.

“Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”. Nei versi di Alda Merini c’è il messaggio universale che racchiude il simbolo della panchina rossa.

“Un simbolo significativo – ha detto il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati – che vuole ricordare alla comunità accademica e a tutti coloro che arrivano nella nostra università l’impegno dell’Ateneo nel rispetto di quei principi e valori inviolabili che devono caratterizzare la nostra società”. Violenza che, come ricorda il rettore dell’Università per Stranieri, Pietro Cataldi, può manifestarsi non solo con gesti espliciti, ma anche con l’indifferenza, le battute e gli sguardi: “La forza del modello patriarcale sta negli innumerevoli modi in cui può e sa manifestarsi. La panchina rossa serve a prendere posizione contro questo modello, serve a dire che vogliamo lavorare ogni giorno per un mondo in cui le donne non vengano offese ma riconosciute, un mondo che abbia davvero spazio per la loro specificità”.

Il Centro Europe Direct Siena è uno sportello rivolto al territorio sui temi dell’Unione Europea, rinnovato con finanziamento europeo fino al 2025. Ospitato presso l’Urp dell’Università di Siena, promuove attività di informazione e formazione per la diffusione dei valori europei tra i cittadini.