Alluvione, Giani: “Dalla Regione 3mila euro a 8.500 famiglie”

Torrente Agna – Montale, alluvione Toscana - © Paolo Lo Debole

La Regione, attraverso il suo bilancio, ha approvato lo stanziamento di 25 milioni, immediatamente spendibili, per il primo soccorso agli alluvionati. “La disponibilità della Regione – fa dunque sapere il presidente della Regione e commissario per l’emergenza, Eugenio Giani – sarà quindi la prima che potrà giungere agli alluvionati per un primissimo intervento di sostegno. Riteniamo che saranno circa 8.500 coloro cui potremo corrispondere i 3mila euro”.

In totale, risultano circa 29mila le famiglie alluvionate, e ad oggi, circa 5mila hanno presentato la domanda “seguendo la piattaforma messa in atto dalla Regione anche con il sostegno di tre uffici collocati in loco per l’assistenza ai cittadini e alla famiglie, rispettivamente a Campi Bisenzio, a Prato e a Quarrata”, spiega Giani. Per la pratica della domanda, a supporto degli uffici territoriali, c’è anche la rete dei Caf, Centri di assistenza fiscale, “che sono a disposizione e che hanno offerto una collaborazione nel contesto dello sviluppo delle pratiche ordinarie ed anche per presentare le domande di rimborso da parte delle famiglie alluvionate”.

La scadenza è il 19 gennaio

Il termine di scadenza è il 19 gennaio 2024. Da qui l’appello del presidente: “Mi preme evidenziare che la Regione Toscana offre, vista ancora la latitanza delle risorse statali, questa possibilità di risorse regionali per circa 3 mila euro a richiedente e vi è ancora un’ampia disponibilità di risorse. Invito, quindi, cittadini e famiglie ad attivarsi per predisporre la domanda che servirà sia ora per il primo soccorso ma anche per la domanda che sarà di utilità per il vero e proprio ristoro che potrà essere considerato nei prossimi mesi quando lo Stato, ci auguriamo, offra le risorse promesse”.

“Sono convito – afferma il presidente Giani – che sia importante attivarsi il prima possibile per evitare che errori materiali nella compilazione dei moduli della domanda possano impedire l’accesso, ora al primo soccorso e domani al ristoro. Formulo un appello ai cittadini e alle famiglie alluvionate per attivarsi alla presentazione della domanda entro il 19 gennaio 2024.”