Antonella Bogoni del Sant’Anna di Pisa è la scienziata leader nella fotonica: il riconoscimento di Optica

La docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Antonella Bogoni, professoressa ordinaria di telecomunicazioni, è stata eletta “fellow member” nella “fellow class” di Optica (Optical Society of America), associazione fondata nel 1916 per raccogliere le scienziate e gli scienziati leader che, in tutto il mondo, si occupano di ottica e di fotonica, discipline legate in particolare allo sviluppo delle reti di telecomunicazioni.

Il riconoscimento di cui è stata insignita la docente della Scuola Superiore Sant’Anna è riservato alle scienziate e agli scienziati che, con le loro attività di ricerca, si sono particolarmente distinti nel progresso delle conoscenze e delle applicazioni per ottica e fotonica. In questi due settori, Optica è considerata l’organizzazione di riferimento per scienziati, ingegneri, professionisti, studenti e chiunque sia interessato alla scienza della luce.

I “suoi” radar fotonici per il controllo del traffico aereo

Antonella Bogoni è stata premiata, in particolare, per i suoi contributi significativi all’elaborazione dei segnali ottici ad alta velocità e alla fotonica per le microonde, tra cui i radar basati sulla fotonica. La docente è stata, infatti, la vincitrice di un progetto finanziato dal Consiglio Europeo delle Ricerche per sviluppare una nuova generazione di radar fotonici per il controllo del traffico aeroportuale. I risultati sono stati pubblicati su Nature e hanno messo le basi per lo sviluppo, tuttora in corso, di nuovi sistemi per lo spazio in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana.