Arrivate 74 mila dosi in Toscana per over 80, tutti vaccinati entro il 25 aprile

Vaccino anti Covid nella Rsa di Montedomini - © Claudio Giovannini

“Stamani è arrivata l’intera dose dei vaccini Pfizer, quelli destinati agli over 80. L’intero carico che era previsto, per cui confermo che il programma vaccinale di questa settimana per gli over 80 che avevamo annunciato, nello schema che ci vuole portare per il 25 aprile ad avere somministrato una dose, almeno la prima, a tutti gli over 80, va avanti con una vaccinazione che impegnerà più di ottantamila dosi”. Lo ha annunciato oggi Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. “I vaccini sono arrivati stamani” ha spiegato. “Quelli di oggi, che vengono ritirati attraverso le farmacie dai medici di famiglia, sono poco più di ottomila, ma domani o dopodomani la somministrazione da parte dei medici di famiglia supereranno le ventimila dosi”. Giani ha aggiunto di essere convinto “dell’idea di destinare agli over 80 i vaccini Pfizer, quelli che fin dall’inizio si presentano con le caratteristiche per ogni età, con le condizioni di massima sicurezza”.

La tabella di marcia

E così procede la somministrazione. Numeri alla mano, oggi sono state consegnate 74 mila nuove dosi Pfizer, che i medici di medicina generale potranno utilizzare per somministrare il vaccino ai loro assistiti . “Stiamo procedendo come da tabella di marcia. Entro il 25 aprile avremo somministrato la prima dose a tutti i 320 mila ultraottantenni toscani“ ha detto Giani. “Ed entro la prima metà di maggio, al più tardi, saranno immunizzati tutti con i richiami, che fra l’altro sono già in corso. Questa accelerazione sugli over 80 la dobbiamo all’attuale disponibilità di vaccini, e soprattutto al lavoro dei medici di medicina generale, che ringrazio per il servizio, che stanno garantendo per proteggere i nostri ultra anziani”. Battuta di arresto, invece, per la la vaccinazione con AstraZeneca a causa di un ritardo della nuova fornitura attesa per oggi.

Il piano paccinale

Nello specifico, sono confermati gli appuntamenti per domani, mercoledì 31 marzo. Gli unici giorni al momento interessati da una riprogrammazione degli appuntamenti sono il 1 e 2 aprile: i cittadini che hanno prenotato in questi due giorni saranno ricontatti per riprogrammare i loro appuntamenti. Quelli dal 3 aprile in poi al momento sono tutti confermati. La Regione è in attesa di comunicazioni ufficiali dalla struttura nazionale, con cui è in costante contatto. Seguiranno informazioni sugli appuntamenti in calendario per l’1 e 2 aprile, alla luce delle comunicazioni ufficiali sulla programmazione della prossima fornitura.

Vaccini anche a Pasqua