L’Ateneo di Firenze verso la riapertura: lezioni anche dal vivo con priorità alle matricole

Lezioni ‘in presenza’ per le matricole (attraverso un sistema di prenotazione del posto in aula) mentre sarà da compilare un questionario per dire l’intenzione di seguire dal vivo i corsi da parte di chi è iscritto agli anni successivi, in modo da organizzare turni. Sono queste le prime linee guida Covid-19 fornite dall’Università di Firenze in vista dell’anno accademico 2020-2021 con modalità mista.

Inoltre, chi entrerà all’Università dovrà misurarsi la temperatura e sarà obbligatorio l’uso della mascherina con accessi sulla base di turni stabiliti.

Prenotazioni online

I nuovi studenti, per potersi prenotare fino al raggiungimento della capienza massima dell’aula (tenendo conto del distanziamento) avranno subito il numero matricolare e la casella di posta elettronica Unifi, anche se, come spiega una nota dell’Ateneo, è importante però avviare la procedura di immatricolazione prima dell’inizio delle lezioni. Tutte le lezioni saranno videoregistrate e sarà possibile, nella maggior parte dei casi, seguirle in diretta, nell’orario fissato dal calendario didattico.

Per ragioni di sicurezza gli orari di inizio e fine delle lezioni saranno diversificati, in modo da evitare assembramenti in entrata e in uscita.

Esami e laurea in presenza su richiesta

Infine dal’1 settembre riprenderanno gli esami di profitto e di laurea in presenza ma solo previa esplicita richiesta degli studenti. L’opzione in presenza/da remoto potrà essere esercitata al momento della prenotazione online, sulla gestione carriera dello studente. Chi non esprimerà la preferenza, sosterrà la prova automaticamente a distanza. Per esigenze organizzative, gli studenti dovranno prenotarsi online per gli esami con un certo anticipo: la chiusura delle prenotazioni avverrà quattro giorni prima della data dell’esame.