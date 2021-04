Attrarre investimenti e creare occupazione, accordo tra Regione e Giuntini Spa

invest in tuscany

Un rapporto iniziato a marzo 2020, all’inizio della pandemia, quando la necessità di mascherine, camici e altri dispositivi di protezione ha richiesto la collaborazione del sistema produttivo toscano. Insieme a tante altre aziende attive nel settore del tessile, Giuntini spa ha risposto alla chiamata della Regione Toscana. Oggi il rapporto si rafforza con “Invest in Tuscany”.

Nei giorni scorsi è stato infatti firmato un protocollo d’intesa con la storica azienda con sede a Peccioli, leader nella produzione di capi d’abbigliamento d’alta qualità, per individuare e promuovere iniziative destinate a rafforzarne l’attività in Toscana ed assicurare significative ricadute occupazionali. “Con Giuntini – ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – abbiamo deciso di potenziare la sinergia mettendo loro a disposizione le competenze e le professionalità del settore che si occupa di attrazione degli investimenti per accompagnarne il processo di consolidamento sul territorio e accrescerne la competitività in Italia e all’estero”.

Un accordo per favorire i contatti con le altre aziende e offrire opportunità di sviluppo

Facilitare i rapporti con le imprese toscane attraverso l’attivazione di contatti diretti, favorire collaborazioni col mondo accademico per l’attività di ricerca e sviluppo, un’informazione costante su strumenti regionali di sostegno alla formazione, il supporto per interventi di efficientamento energetico e per piani di espansione verso l’estero. Questi i punti chiave del protocollo d’intesa. La Regione informerà l’azienda delle opportunità e degli eventuali strumenti di supporto agli investimenti e metterà a disposizione la struttura di Invest in Tuscany per il reperimento di potenziali partner, sia in Italia che all’estero.

18 imprese e mille dipendenti per riconvertire la produzione