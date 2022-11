Gli stand di Autumnia

Si scrive Autumnia, si legge fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione . L’appuntamento è dall’11 al 13 novembre nel centro storico di Figline Valdarno. In piazza si potranno degustare e acquistare prodotti agroalimentari del territorio, specialità tipiche, prendere parte a incontri tematici e scoprire le ultime novità del settore agricolo.

I veri protagonisti sono quindi i prodotti della terra a chilometro zero, il mercato delle eccellenze enogastronomiche, lo spettacolo degli chef ai fornelli . Ma anche gli animali, la salute, la cultura e la sostenibilità , con ben sedici aree tematiche, accanto a un ricco programma di iniziative per conoscere l’ambiente e imparare a rispettarlo.

“Domani è già qui” a Figline Valdarno

La 23esima edizione, che quest’anno ha per titolo “Domani è già qui”, è stata presentata a palazzo del Pegaso. Come sottolineato dal presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo: “questa è davvero una delle iniziative più belle che la nostra regione regala, non solo ai cittadini del Valdarno ma a tutti i toscani, tra natura, rispetto del territorio, conoscenza di quanta bontà e quanta bellezza la nostra Toscana possa e sappia offrire. Autumnia è un po’ l’idea di Toscana che abbiamo in mente”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere regionale Cristiano Benucci: “Autumnia è l’occasione per presentare un territorio intero, con tante manifestazioni che il Comune organizza insieme a tutte le associazioni del territorio, rappresenta da oltre vent’anni un appuntamento bello, non solo per tutta la comunità di Figline e Incisa Valdarno, ma per l’intero Valdarno” ha affermato.

La presentazione di Autumnia in Consiglio regionale

Il ritorno alla normalità di Autumnia

Nel vivo dell’iniziativa sono entrati Giulia Mugnai sindaco di Figline e Incisa Valdarno e Federico Cecoro presidente del Consiglio comunale, che hanno parlato di un evento tradizionale e di grande respiro per il territorio, soffermandosi sull’importanza della presentazione a Palazzo del Pegaso, perché la Regione è un significativo sponsor da sempre.

Come ha sottolineato la prima cittadina: “Autumnia torna quest’anno alla normalità, è di fatto un grande ritorno, un momento importante per scoprire un territorio, perché la manifestazione parla di ambiente, sostenibilità, ma soprattutto dell’eccellenza enogastronomica in ambito agricolo; è anche un momento di grande attrattiva per il turismo, perché ogni anno sono decine di migliaia i visitatori e questo ci permette di far conoscere di più Figline e Incisa a chi viene da fuori”. “Questa 23esima edizione abbiamo voluto dedicarla al futuro – ha spiegato Mugnai – perché Autumnia parla spesso di come vediamo il mondo nel futuro e con ‘domani è già qui’, intendiamo lavorare sul domani”.

Gli sbandieratori di Autumnia

“Il calendario sarà ricco di eventi per tutti e per tutte le età, dai bambini con Pierrot, organizzata dai corpo Vigili del fuoco nei pressi del palazzo comunale, a quella che sarà la Fattoria, l’esposizione degli animali nel giardino della Misericordia, dove ci saranno anche animali nuovi, ma questa sarà una sorpresa da scoprire sul posto”, ha svelato Cecoro. “Tanti sono gli eventi e tanti i punti dislocati nel centro di Figline – ha affermato il presidente del Consiglio – quest’anno tra l’altro torneranno anche gli sbandieratori dei borghi e sestrieri fiorentini, che sabato faranno la sfilata in piazza Ficino, partendo dai giardini della Misericordia”.