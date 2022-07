Bebe Vio ambassador dell’Italia: tra i suoi cinque “luoghi del cuore” c’è l’Isola d’Elba

Bebe Vio

Bebe Vio è diventata ambassador, assieme a Roberto Bolle, Stefano Boeri e Renzo Rosso, della campagna internazionale LiveItalian realizzata dall’Enit, Agenzia Nazionale del Turismo per promuovere l’Italia nel mondo.

Sul portale ufficiale Italia.it. l’atleta racconta la “sua Italia” scegliendo i suoi 5 luoghi prediletti per ricaricare le energie.

“Quando sono in vacanza scappo sempre sull’isola d’Elba, ogni volta che posso. – racconta Bio – Vengo qui con la mia famiglia da quando ero piccola e ho i miei posti del cuore: la spiaggia di Cavoli, quella della Fetovaia o S. Andrea a Marciana per fare il bagno e l’antica fortezza di Volterraio per un tramonto infuocato da postare su Instagram. Insomma, questo per me è il “place to be”, il luogo dove riesco sempre a rilassarmi e a trovare la serenità.”

Poi ci sono le emozioni che le regala Venezia dov’è nata. Per la precisione a Mogliano Veneto, dove vive la famiglia. Anche Milano occupa un posto speciale per Bebe e poi Roma e l’immancabile Napoli.

Bebe Vio, cittadinanza onoraria Portoferraio

L’amore di Bebe Vio per l’Elba

La “storia d’amore” tra Bebe Vio e l’Isola d’Elba è di lunga data. La campionessa è infatti cittadina onorario di Portoferraio, onorificenza che ha ricevuto nel luglio 2022.

Nella sala consiliare dell’ex, all’atleta è stata consegnata la simbolica pergamena, il “crest” del Comune che raffigura la vecchia Cosmopoli a riconoscimento del suo alto senso civico nonché del suo impegno sociale e sportivo a favore delle persone con disabilità e del suo ruolo attivo nel contrasto dei fenomeni di intolleranza e nel trovare soluzioni concrete per il superamento di impedimenti che potrebbero vanificare il raggiungimento dei propri obiettivi alle persone diversamente abili.

“Grazie mille per tutto questo – sono state le parole di Bebe Vio in quell’occasione– Per me qui è veramente stare a casa. Sono all’Elba da sempre. Sono nata a marzo ed a giugno ero già qui. Da piccola ho forse fatto più bagni in mare che nella vasca di casa. Avendo sempre viaggiato tanto, per me l’unica casa è sempre stata quella dell’Elba. Tra gare ed altre cose è l’unico momento in cui potevo e posso stare con tutta la mia famiglia. È bellissimo”.

Bebe Vio ha promosso anche una campagna di pulitura delle spiagge dell’isola d’Elba che l’ha vista impegnata in prima persona nel “plogging” cioè la raccolta di rifiuti.

L’iniziativa rientrava tra le attività promosse da Sorgenia per la pulizia di alcune spiagge italiane a supporto del progetto M.A.R.E. Un progetto nato dalla collaborazione tra il Centro Velico Caprera e One Ocean Foundation che, con il catamarano a vela One, sta percorrendo le coste italiane per studiare lo stato di salute di 23 aree marine protette del Tirreno.

Bebe Vio © Sorgenia