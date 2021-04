Blu Tube, un gioco per imparare a rispettare e risparmiare l’acqua

Blu Tube – chi porta l’acqua a casa

Costruire una città più efficiente, con un buon acquedotto e senza perdite nelle tubature: è questo lo scopo del gioco Blu Tube – Chi porta l’acqua a casa, un vero e proprio progetto di educazione collettiva presentato da Geal spa e Comune di Lucca, in collaborazione con Lucca Crea srl. Questo intrattenimento da tavolo, dedicato ai ragazzi delle scuole primarie e alle loro famiglie, vuol infatti educare al rispetto della “risorsa blu”, essenziale per la vita di ciascuno.

Seguendo le orme del già conosciuto “Scarty“, il gioco dedicato alla raccolta differenziata, Blu Tube, realizzato da Red Glove edizioni, si propone di “sfruttare” la sana competizione tra i giocatori per insegnare i comportamenti amici dell’acqua, evitando gli sprechi e intervenendo tempestivamente nella riparazione di eventuali guasti nella rete idrica.

Un progetto per scuole e famiglie



Con l’emergenza sanitaria da Covid-19, questo gioco si adatta e cambia veste per continuare ad appassionare gli alunni, favorendo la conoscenza dei “luoghi dell’acqua”: impianti, sorgenti, fontane e tutto quanto rappresenta un bene comune.

“Nel 2021 – spiega Giulio Sensi, presidente di Geal Spa – il progetto vedrà protagoniste sempre le scuole, ma sarà portato avanti in sicurezza, tramite il coinvolgimento delle famiglie, perché la situazione che stiamo vivendo ci costringe a trovare nuovi modi di socializzare e fare cultura, senza rinunciare a imparare, tramite il gioco, a rispettare e valorizzare la risorsa idrica”.

Imparare il rispetto per l’acqua potabile accumulando punti

Il gioco coinvolge quindi non più le classi, come avvenuto in passato, ma le singole famiglie e i bambini, che possono anche inviare le fotografie e i “selfie” delle attività svolte in casa, per ottenere punti e avanzare nella classifica. Durante il mese di maggio saranno premiate le 12 migliori famiglie.

“Ci rivolgiamo ai bambini – afferma l’assessora comunale Valentina Simi– non perché li consideriamo i cittadini di domani, ma perché siamo profondamente convinti che siano già cittadini a tutti gli effetti e che possano, quindi, con il loro agire quotidiano, essere in grado di fare cose importanti per la collettività: come imparare il rispetto per l’acqua potabile e comprendere che è un bene essenziale per la vita di tutti”.

Un gioco ideale per l’educazione ambientale

Blu Tube – chi porta l’acqua a casa

A vincere la sfida, è il giocatore che ottiene il maggior numero di punti efficienza, accumulati ampliando la rete idrica, collegando le varie zone della città, riparando le perdite e trasformando gli edifici.

“La spiccata sensibilità verso le tematiche ambientali e di sostenibilità è solo una delle caratteristiche della ‘generazione Greta’, – aggiunge Francesca Fazzi, presidente di Lucca Crea srl –. Generazione che ha acquisito il gioco come uno degli strumenti di elezione per l’apprendimento e che ha fatto dell’approfondimento fattivo e dell’impegno, una delle cifre della sua missione di cambiamento. Per questo la sinergia fra Comune, Geal e Lucca Crea ha trovato una chiave vincente nell’incontro con le professionalità dello staff di Lucca Comics & Games, terreno di elezione per l’ideazione e messa in campo di progetti come questo: imparare giocando significa fare esperienza diretta di comportamenti ‘virtuosi’ applicati, in questo caso, a un bene prezioso come l’acqua“.