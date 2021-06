Calenzano apre le porte all’estate con il Teatro: in cartellone Vichi, Cederna, Frasson e Kaemmerle

Silvia Frasson

Da Giuseppe Cederna a Marco Vichi, da Andrea Kaemmerle a Silvia Frasson: nomi illustri del teatro, della musica e della letteratura si alterneranno dal 23 giugno a Calenzano in provincia di Firenze nell’ambito degli eventi organizzati del Teatro Manzoni per il cartellone di Calenzano Estate 2021.

Gli spettacoli si svolgeranno al Castello di Calenzano Alto, nei circoli del territorio e al parco di Travalle, nel rispetto scrupoloso delle disposizioni anti-covid.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Il programma

“I mercoledì del Manzoni” è la rassegna che ogni mercoledì per sette settimane, porterà musica, prosa e spettacolo nel giardino del Castello di Calenzano Alto, meravigliosa roccaforte con oltre sette secoli di storia. Taglierà il nastro, mercoledì 23 giugno lo spettacolo “I due corsari”, racconto in musica del sodalizio artistico – e non solo – tra due giovanissimi Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci: con Fabrizio Checcacci e Fabio Fantini, musiche dal vivo di Giacomo Ferrari (pianoforte).

Mercoledì 30 giugno sarà la volta di Giuseppe Cederna con “Odisseo Migrante Mediterraneo”: le gesta dell’eroe della mitologia greca ripercorse attraverso una chiave di lettura moderna, affrontando tematiche attuali e scottanti, come l’immigrazione e la paura del diverso.

La storia della diva anni 30 Milly sarà al centro dello spettacolo “Stramilly”, mercoledì 7 luglio sempre al Catello di Calenzano Alto: di e con Adelaide Vitolo, affiancata da Emiliano Benassai al pianoforte e alla fisarmonica.

E ancora, mercoledì 14 luglio “La vita salva”, testo di resurrezione, resistenza, resilienza di e con Silvia Frasson. Un testo dove la storia è l’incrocio di più storie, di più vite, e dove un’attrice, sola in scena, con la sua stupefacente capacità di coinvolgere, trasporta il pubblico attraverso tutte queste storie che commuovono e fanno sorridere.



Mercoledì 21 luglio è in programma la finalissima dei Match D’improvvisazione Teatrale, esilarante incontro/scontro tra due squadre di attori, pronte a darsi battaglia su temi estratti a sorte pochi minuti prima del match.

Mercoledì 28 luglio il sipario si aprirà con “URGE – Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher”. Francesco Bottai, raffinato e protoromantico cantautore teatrale (già 50% dei Gatti Mézzi) ed Andrea Kaemmerle, attore e autore da più di 30 anni, sono i due pescatori che ogni sera attingono dal grande pozzo dell’umanità ricercando la bellezza della parola detta, cantata, sussurrata.

Mercoledì 4 agosto Marco Vichi e Lorenzo Degl’Innocenti chiuderanno la rassegna con “Quaderni”, l’arte del racconto portata a teatro: i due interpreti intratterranno il pubblico con due testi, lasciandolo cullare al suono delle parole e perdersi nel filo ingarbugliato dei pensieri.

Parallela ai Mercoledì del Manzoni, un’altra novità è rappresentata dalla rassegna dal titolo “CircolAzioni – Tra il ricreativo e il culturale”, che comprende 11 spettacoli che si terranno tutti i lunedì presso molti dei circoli del territorio, in una sorta di festival diffuso, da Calenzano a Carraia a Settimello, fino a Le Croci.

Last but not least, il week-end di fine agosto che, per due pomeriggi – sabato 28 e domenica 29 – trasformerà il Parco di Travalle in un grande teatro naturale, con spettacoli itineranti sulle storie di viaggio e una merenda con spettacolo per bambini.

Marco Vichi

Come prenotare

Tutte le iniziative saranno a titolo gratuito per il pubblico, in collaborazione artistica, logistica e promozionale con il Comune di Calenzano. Per informazioni e prenotazioni: contatti@macchinadelsuono.it, www.teatromanzonicalenzano.it