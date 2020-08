Il camoscio appenninico rischia l’estinzione, colpa del riscaldamento globale

Camoscio maschio adulto in mantello invernale - © Giovanni Cappelli

Il camoscio appenninico potrebbe estinguersi entro il 2070. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Siena, secondo cui, a causa del cambiamento climatico, ci sarà una forte diminuzione del camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) nei prossimi 50 anni.

La montagna e il destino degli animali

Il lavoro, dal titolo “Climatic changes and the fate of mountain herbivores”, è stato pubblicato su Climatic Change da Sandro Lovari, Sara Franceschi, Lorenzo Fattorini, Niccolò Fattorini e Francesco Ferretti dell’Università di Siena, e da Gianpasquale Chiatante dell’Università di Pavia.

L’innalzamento del clima incide sulla qualità del cibo

“Le montagne sono habitat fortemente stagionali, che richiedono adattamenti speciali per gli animali selvatici che vi abitano” spiegano i ricercatori dell’Università di Siena. “La dinamica della popolazione degli erbivori di montagna è in gran parte determinata dalla disponibilità di ricche risorse alimentari per sostenere l’allattamento e lo svezzamento durante l’estate. L’aumento della temperatura influisce sulla stagionalità e sulla locale qualità nutrizionale delle piante: le specie vegetali adattate a un persistente manto nevoso e che attualmente vivono a quote inferiori sono destinate a spostarsi verso quote più alte, ove queste siano disponibili”.

La temperatura è aumentata di 2 gradi

Sulla base di quanto avvenuto nel corso degli ultimi decenni, dall’inizio del cambio climatico a oggi, il team di ricercatori suggerisce cosa potrà avvenire alle popolazioni di ungulati di montagna sulla base di quanto i cambiamenti climatici avranno alterato la distribuzione e la qualità della vegetazione di alta quota.

“Appare molto probabile che, se il cambio climatico continuerà, lo stesso fenomeno potrà colpire anche altre aree appenniniche”

Dagli anni Settanta l’aumento delle temperature primaverili (ben 2°C) nell’area di studio, nel cuore dell’areale storico del camoscio nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha anticipato di quasi un mese l’inizio della stagione vegetativa nelle praterie d’altitudine più basse, comprese tra 1700 e 2000 metri, e fortemente ridotto la vegetazione pascolabile dal camoscio, influenzando negativamente la sopravvivenza invernale dei piccoli. La compresenza del cervo, ecologicamente competitivo nei confronti del camoscio, e la ricolonizzazione boschiva delle praterie contribuiscono a impoverire ulteriormente le risorse già messe a rischio dal cambio climatico.

La mortalità invernale