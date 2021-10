Carnevale di Viareggio, vince Bertozzi con “Sotto sotto”. Il mare come metafora della vita

sotto sotto il carro di Luca Bertozzi - © Fondazione Carnevale di Viareggio

Finale col botto, anzi con triplice scoppio di cannone a Viareggio. Sui Viali a Mare sfilata in notturna, per l’ultima volta, delle opere allegoriche degli artisti della Cittadella: nove carri di prima categoria, quattro di seconda, nove mascherate in gruppo e dieci maschere isolate . In Corso anche l’opera fuori concorso progettata dall’artista Franco Malfatti. Si chiude così un’edizione storica, nel segno della rinascita e della speranza. A trionfare nei carri di prima categoria è Luca Bertozzi con “Sotto Sotto”. Opera che parte dalla classica domanda: ma sotto sotto che ci sarà? Il costruttore, usando il mare come metafora della vita, ci fa vedere quello che c’è realmente sotto sotto. In mezzo alla comunità di tartarughe in viaggio scorgiamo che una si allontana dal gruppo, spinta da curiosità e scetticismo, ma si trova davanti solo brutte sorprese.

I Premi speciali, invece, verranno comunicati in occasione della presentazione dei bozzetti delle costruzioni che sfileranno al Carnevale 2022, in programma alla Cittadella domenica 31 ottobre. Domenica 10 ottobre alle ore 16 in piazza Mazzini la consegna ai vincitori dei premi di categoria.

Un’edizione più forte della pandemia

Il Carnevale di Viareggio ha dimostrato di essere più forte della pandemia: per la prima volta nei suoi quasi 150 anni di vita la manifestazione ha stravolto il calendario per un’edizione d’inizio autunno. Una sfida vinta nonostante gli ingressi contingentati e con Green pass ai corsi mascherati in programma tra fine settembre e inizio autunno. L’edizione 2021 segnata dall’emergenza sanitaria ha registrato una capienza di 5.000 posti a sedere. L’idea di un’edizione straordinaria, un “Carnevale Universale” dedicato a tutte le tradizioni, storie e culture del carnevale nel mondo è già tra le pagine più belle di sempre per Viareggio.

Gli altri carri di prima categoria che hanno sfilato

C’era una volta in America di Jacopo Allegrucci, il carro si ispira alla celebre frase di Martin Luther King: “Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli”. Ma nell’America di oggi ben poco è cambiato. E la brutalità dei gravi episodi del 2020 testimoniano che per la comunità afroamericana il sogno americano ancora non si è realizzato.

Amazonas di Alessandro Avanzini ci ricorda che i popoli indigeni del Brasile, depositari della conoscenza della Terra e minacciati fin dai tempi della Conquista dagli interessi finanziari, continuano a resistere. A luglio 2020 si sono verificati 6.803 roghi nel luogo più ricco di biodiversità, incessantemente attaccato in nome dello “sviluppo economico”. Le parole di Chico Mendes erano profetiche: “all’inizio pensai che stavo combattendo per salvare gli alberi della gomma, poi ho pensato che stavo combattendo per salvare la foresta pluviale dell’Amazzonia. Ora capisco che sto lottando per l’umanità”. Ascoltiamo i popoli della foresta che ci stanno dicendo: “ixé aiku iké”, io sono qui!

Artemide: la natura si ribella di Luigi Bonetti. L’eterna lotta tra il bene e il male, tra la morte e la vita, va avanti dalla notte dei tempi. E con il linguaggio della narrazione mitologica il costruttore mette in scena la battaglia per la sopravvivenza che Demetra, dea della Terra, ha ingaggiato contro il demone della morte. A combattere è Artemide, che con forza e rabbia si scaglia contro il nemico da abbattere.

Wonderful World di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri. Ha sacrificato 27 anni della sua vita rinchiuso in una piccola cella, coltivando la speranza di dimostrare all’umanità che il mondo in realtà è un posto meraviglioso. Il messaggio che ci ha lasciato Nelson Mandela, protagonista della costruzione, è oggi più forte che mai. E, osservano i costruttori, ce ne rendiamo conto solo ora, dopo essere rimasti chiusi in casa nei mesi del lockdown.

Esci da questo corpo!! di Fabrizio Galli – La pandemia che ha sconvolto il nostro tempo; la lotta del mondo scientifico contro il virus; l’impegno di medici e infermieri per bloccarne la diffusione. Immagini indelebili che raccontano la battaglia contro il Coronavirus, così piccolo, ma così potente da replicarsi a dismisura per formare una bestia inarrestabile. La costruzione vuole far riflettere su quanto succede ed esprimere la più profonda riconoscenza verso tutti gli operatori sanitari, eroi del nostro tempo, impegnati nel liberarci da questo incubo infernale .

Democrisia di Lebigre e Roger – Mentre un branco di sparuti plutocrati panciuti si gongola ingozzandosi delle ultime risorse economiche e naturali della Terra, miliardi di persone vivono in bilico tra precarietà e povertà. A narrare questa ingiustizia sociale è Charlie Chaplin che, con la sua visionaria ironia e grande umanità, ha saputo raffigurare nei suoi film con grande poesia la dignità di chi non baratta con niente la propria integrità.

Si può fare di Luciano Tomei Una pennellata di colore, buonumore e positività su un mondo grigio e triste. E’ ciò che ci invita a fare l’immaginario pittore al centro della costruzione, ricordandoci che “si può fare”, come recita il titolo di una famosa canzone di Angelo Branduardi. Perché alla fine il Carnevale è anche questo: far rigenerare la vita dopo la morte.

Vita di Roberto Vannucci Un inno alla vita. Un inno ai sentimenti, alle sensazioni, ai desideri e alle speranze che la scandiscono, fin dalla nascita. Un inno a ciò che abbiamo di più caro e unico. Perché la vita va goduta in ogni suo istante. A suonare questa celebrazione non poteva che essere Ezio Bosso, straordinario talento artistico, al quale è dedicata la costruzione.

Chiara Boni premio Ondina d’oro 2021

Imprenditrice, direttrice creativa, sognatrice. Della moda ha fatto un’arte. E’ andato a Chiara Boni il Premio Ondina d’Oro del Carnevale di Viareggio 2021. La consegna del riconoscimento è avvenuta nel corso del pomeriggio nella Sala Viani della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio. Il riconoscimento della Città di Viareggio e della Fondazione Carnevale a Chiara Boni, sottolinea “quel fecondo incontro tra due sentieri della produzione creativa, eccellenza del nostro Paese e orgoglio della nostra Toscana: il Carnevale che di creatività è intriso e la moda che di creatività si nutre” spiegano dalla Fondazione. Nel mondo della moda Chiara Boni è riconosciuta per la sua attenzione all’innovazione, segno distintivo dei suoi 50 anni di carriera. Un percorso artistico che vede al centro la femminilità, l’eleganza, la libertà, da sempre nel segno della sostenibilità .

Le date per l’edizione del 2022

Neanche il tempo di veder sfilare carri e gruppi mascherati sui Viali a Mare che già la testa è all’edizione dell’anno prossimo. Nel 2022 si tornerà alla tradizione e quindi i corsi mascherati saranno sei e nel periodo canonico: sabato 12, domenica 20, giovedì 24 (Giovedì Grasso), domenica 27 febbraio, martedì 1 marzo (Martedì Grasso) e sabato 5 marzo . Nelle prossime settimane la cartellonistica sarà rinnovata ed avviata la campagna di promozione della prossima edizione.