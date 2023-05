“Chigiana Film Scoring Intensive Program”, le immagini incontrano la musica

Chigiana Film Scoring Intensive Program

Seconda edizione, a Siena, del laboratorio per comporre musica per il cinema e l’audiovisivo

Si tiene fino al 4 giugno prossimo la seconda edizione del laboratorio dal profilo internazionale, “Chigiana Film Scoring Intensive Program”, finalizzato a specializzarsi nella produzione di musica e sound design per il cinema e i vari format dell’industria audiovisiva contemporanea. Dopo aver tenuto, gli scorsi anni, workshop con Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov, l’Accademia Chigiana torna a focalizzarsi sulla musica per le immagini in movimento, con un programma intensivo di tre settimane, condotto da docenti pluripremiati, provenienti dalle produzioni di Hollywood. Organizzata da Accademia Chigiana e Toscana Film Commission (dipartimento di Fondazione Sistema Toscana), la seconda edizione del “Chigiana Film Scoring Intensive Program”, anche quest’anno permetterà ai dieci allievi partecipanti di acquisire conoscenze specialistiche sulle applicazioni delle tecnologie digitali, finalizzate alla creazione e produzione di musica e sound design per i film e i più diversi prodotti audiovisivi.

Il programma del “Chigiana Film Scoring Intensive Program”

Il laboratorio musicale si articola in tre settimane di corsi intensivi – fino al 4 giugno 2023 – condotte da uno staff che annovera i migliori docenti e professionisti del settore, pluripremiati, molti dei quali provenienti dall’industria hollywoodiana. Le lezioni sono individuali e di gruppo, attraverso l’approfondimento e l’analisi delle tecniche compositive, delle tecnologie musicali, della produzione digitale – campo nel quale eccelle l’Accademia Chigiana – fino alla post-produzione, con moduli dedicati al mixing, mastering, editing e sound design. Diciassette ore saranno inoltre specificamente dedicate a sessioni di registrazione, realizzate con un’orchestra sinfonica professionale di quarantedue elementi, grazie alla collaborazione con l‘ORT – Orchestra della Toscana e con un ensemble di archi dell’Orchestra di Roma.

Per il Presidente dell’Accademia Chigiana Carlo Rossi , “Il consolidamento della nuova area di attività Suono e Immagine – con la seconda edizione del Film Scoring Intensive Program – si configura in linea di continuità con l’eredità storica dell’Accademia e con la sua prestigiosa offerta formativa nell’ambito della musica per film, che in passato ha avuto la presenza di grandi protagonisti quali Francesco Lavagnino, Nino Rota e i premi Oscar Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Un progetto nato in collaborazione con la Toscana Film Commission che riconosce a Siena e alla Chigiana il ruolo di centro di eccellenza per la composizione e la produzione di musica per film nell’ambito del sistema regionale delle Manifatture Digitali per il cinema”.

I docenti coinvolti nel programma sono professionisti internazionali pluripremiati ed educatori esperti nelle migliori istituzioni accademiche, attivi negli Stati Uniti e in Europa. Tra questi, Patrick Kirst, compositore e arrangiatore, Direttore dello Screen Scoring Program presso la Thornton School of Music – University of Southern California, parte integrante della fiorente industria deimedia di Los Angeles; Anna Drubich, compositrice nata in Russia e residente a Los Angeles, autrice della colonna sonora della serie Anna Karenina, del film Barbarians e del documentario Navalny, vincitore del premio Oscar per il Miglior Documentario 2023; Timothy Huling, pluripremiato arrangiatore, produttore, direttore d’orchestra e docente di orchestrazione presso il Berklee College of Music a Boston; Alessio Miraglia, produttore, compositore e ingegnere del suono, protagonista di film internazionali e produzioni Netflix e Disney; Marco Beltrami, compositore e direttore d’orchestra americano, autore di colonne sonore di film e serie televisive; Buck Sanders, produttore, compositore e ingegnere del suono che opera a Los Angeles; Lawrence Shragge, pluripremiato esploratore musicale, autore di 165 colonne sonore; Marco Streccioni (insieme a Gabriele Conti) ingegnere del suono e guru della registrazione in studio per grandi orchestre, storico collaboratore di Ennio Morricone e collaboratore con il centro di produzione RAI di Roma e con la Sofia Record Factory; Tim Starnes, produttore, editore musicale, mixer e compositore, con crediti nel Signore degli Anelli e King Kong.

«Abbiamo lavorato – spiega Antonio Artese – sulle premesse del successo della prima edizione, per alzare ulteriormente l’asticella della qualità del programma, con un pool di partecipanti di talento e provenienti da tutto il mondo, e consolidando il rapporto della Chigiana con realtà accademiche di eccellenza e ai vertici della produzione di musica da film e per l’audiovisivo, quali la University of Southern California e il Berklee College of Music. Il nostro obiettivo ambizioso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti e i saperi necessari per affrontare un mondo – quello del suono e dell’immagine – in continua evoluzione».

“Chigiana Film Scoring Intensive Program”, integra competenze artistiche di alto profilo in campo musicale, cinematografico e audiovisivo



Il Direttore artistico della Chigiana Nicola Sani, a cui è affidato, insieme ad Antonio Artese, già responsabile del Chigiana Global Academy Program, il coordinamento del corso, aggiunge: «Ancora una volta, la Chigiana si conferma al centro del processo che coniuga l’alta formazione artistica professionale con i processi produttivi più avanzati di oggi. Le tecnologie digitali hanno aperto una nuova era nel campo dell’elaborazione del suono – prosegue Nicola Sani – in particolare nel settore delle tecnologie digitali applicate al settore dello spettacolo e più specificamente del comparto dell’audiovisivo, si possono prevedere ulteriori sviluppi estremamente spettacolari. Con la nuova area di attività “Suono e Immagine”, l’Accademia Chigiana integra l’alta formazione in tutti i campi della musica (dalla composizione, alla direzione d’orchestra, alle tecniche esecutive strumentali, al barocco), con una specifica attività formativa nel campo del cinema e dell’audiovisivo, collegata a tutta la filiera della produzione e della distribuzione in quel settore, in grado di competere con le principali istituzioni e iniziative internazionali».

“Fondazione Sistema Toscana – afferma il presidente Iacopo Di Passio – con il progetto ‘Suono e Immagine’, realizzato insieme alla prestigiosa Accademia Chigiana di Siena, conferma la portata della Rete infrastrutturale di Manifatture Digitali Cinema, sempre più un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio attraverso i mestieri del cinema; la formazione di professionalità innovative, le cui radici affondano nelle tradizioni e nei saperi locali; le produzioni in campo cinematografico e audiovisivo”.

«Questo progetto formativo – sottolinea Stefania Ippoliti, alla guida di Toscana Film Commission – dopo il successo dello scorso anno con la prima edizione rappresenta un importante arricchimento dell’offerta culturale della Regione, con sviluppi di grande appeal per il mondo del cinema e dell’audiovisivo. L’obiettivo è quello di sviluppare delle competenze preziose e specialistiche, particolarmente apprezzate dalle case di produzione, favorendo l’avvio alla carriera di giovani talenti che desiderano lavorare nell’ambito delle discipline dell’audiovisivo. In questi anni Toscana Film Commission ha dato vita a numerosi progetti per favorire lo sviluppo di produzioni di qualità sul territorio regionale. Grazie alla Rete di Manifatture Digitali Cinema (a Prato, Pisa, Pistoia), e alla collaborazione senese con Accademia Chigiana, Toscana Film Commission opera per creare nella regione infrastrutture e progetti che declinino nel cinema e nell’audiovisivo le vocazioni produttive, artigianali, artistiche e creative del territorio. La collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana conferma un progetto di assoluto prestigio e realizza sul territorio toscano una realtà d’eccellenza in ambito audiovisivo unica in Italia e con tutte le carte in regola per porsi quale punto di riferimento anche in ambito internazionale».

Per Angelo Armiento, Direttore Amministrativo della Chigiana “il progetto Suono e Immagine, in appena un anno, ha già prodotto, in collaborazione con la Toscana Film Commission, importanti risultati, con la realizzazione a Siena delle parti di archi della colonna sonora firmata da David Rhodes, per il film di animazione di Enzo D’Alò “Mary e lo spirito di mezzanotte”, presentato nel febbraio scorso con grande successo al Festival di Berlino. E proprio in questi giorni si sono svolte nella sede dell’Accademia alcune riprese del film opera prima “Diciannove” del regista Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino, cui la Chigiana ha contribuito proponendo musicisti e fonici per la registrazione della scena di un concerto ambientato nel salone di Palazzo Chigi Saracini”.

Studenti e professionisti internazionali, per un corso di alta specializzazione

I dieci partecipanti, provenienti da USA, Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Canada, Colombia e Italia, hanno superato una selezione rigorosa, producendo un portfolio di video e che hanno evidenziato la loro abilità di produrre partitura orchestrali per motion pictures e basi solide di editing e notazione musicale avanzata. Alla fine del corso, oltre ad aver esplorato le tecniche compositive e di orchestrazione, ogni partecipante produrrà due video-promo di tre minuti con musiche originali, che saranno oggetto di due registrazioni professionali con quintetto d’archi e con orchestra sinfonica. I lavori realizzati in questa seconda edizione del programma saranno immediatamente fruibili per il pubblico e presentati in un’emozionante serata conclusiva del corso.

Il “Chigiana Film Scoring Intensive Program” è uno dei moduli del nuovo progetto “Suono e Immagine”, che si pone l’obiettivo di avviare collaborazioni professionali nazionali e internazionali.