Ciclovia Tirrenica, accordo tra Toscana e Liguria per la realizzazione del lotto “Fosdinovo”

Ciclovia Tirrenica

Sarà presto cantierizzato il tratto ligure della ciclovia Tirrenica, quello che collega Marinella a Sarzana e che passa nel comune di Fosdinovo.

Con il via libera della Giunta alla convenzione fra Regione Toscana, Regione Liguria e il Comune di Fosdinovo si definiscono e si snelliscono i passaggi per questo ulteriore tassello della Tirrenica, il grande percorso che collegherà Ventimiglia a Roma. Il tratto ligure della ciclopista chiamato lotto ”Fosdinovo” e che ricade appunto nell’omonimo comune. Per la realizzazione di questo lotto il soggetto capofila e attuatore è la Regione Liguria. Questa ciclovia rientra nel Tratto apuano-versiliese che il ministero ha definito lotto prioritario .

“Siamo ad un punto di svolta. Con l’approvazione di questa convenzione- ha spiegato l’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli– l’opera entra nel vivo. La Convenzione ci aiuta a far fronte alle esigenze di celerità e snellezza del procedimento. Ci consente di fare un’unica procedura con la Regione Liguria capofila alla quale trasferiamo oltre 1milione di euro. E’ un nostro obiettivo fare in modo che la Toscana sia attraversata da ciclovie in grado di metterla in connessione con i principali circuiti nazionali ed europei. La Tirrenica consentirà la valorizzazione, ai fini turistici e culturali, della porzione costiera del nostro territorio. Si tratta di un programma ambizioso per la cui realizzazione stiamo lavorando con grande determinazione e, in questo caso, in perfetta sintonia con la Regione Liguria e con il Comune di Fosdinovo”.

Questo lotto si collegherà al tratto apuano che va da Montignoso a Carrara e di cui la Regione Toscana è capofila (la Provincia di Massa è l’ente attuatore). Alla Regione Liguria oltre a 1.087.624euro della Regione, verranno anche trasferii 78.847,41euro da parte del Comune di di Fosdinovo.

“Dal 2014 ad oggi le risorse che sono transitate dal bilancio regionale per questo scopo sono 36,5 milioni di euro, dei quali 22 milioni da fondi comunitari, 9,8 provenienti da fondi statali e 4,7 dal nostro bilancio. Alla fine – ha aggiunto Baccelli- avremo sviluppato adeguatamente i circa 420 chilometri che rappresentano il tratto toscano, quello di nostra competenza, del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, cioè compiremo un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un sistema di mobilità alternativo e a bassissimo impatto. Siamo anche orgogliosi che la Toscana sia stata individuata come capofila per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica”.