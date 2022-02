Coronavirus: dimezzati in un giorno i nuovi casi, risalgono i decessi

Coronavirus

Crollano i nuovi casi di positività al Coronavirus. In un giorno si assiste a un dimezzamento: sono 1.316 in più rispetto ai 2265 del giorno prima (632 confermati con tampone molecolare e 684 da test rapido antigenico); l’età media è di 35 anni. I guariti raggiungono quota 782.994 (93,4% dei casi totali).

Sono stati eseguiti 5.157 tamponi molecolari e 6.473 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 2.780 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,3% è risultato positivo. I positivi sono 46.509, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.038 (27 in più rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 19 nuovi decessi rispetto ai 13 del giorno prima: 6 uomini e 13 donne con un’età media di 79,5 anni.

Sono 247.294 i casi complessivi ad oggi a Firenze (337 in più rispetto a ieri), 64.149 a Prato (64 in più), 70.719 a Pistoia (103 in più), 38.384 a Massa (49 in più), 83.622 a Lucca (174 in più), 96.321 a Pisa (97 in più), 70.485 a Livorno (122 in più), 74.547 ad Arezzo (150 in più), 52.900 a Siena (103 in più), 39.339 a Grosseto (117 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 45.471 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.619 in meno rispetto a ieri, meno 3,4%). Sono 11.511 (443 in meno rispetto a ieri, meno 3,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 2.458, Nord Ovest 6.265, Sud Est 2.788).

Le persone guarite sono 782.994 (2.889 in più rispetto a ieri, più 0,4%): dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Si registrano 19 nuovi decessi: 6 uomini e 13 donne con un’età media di 79,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 3 a Livorno, 3 a Siena.

Sono 8.812 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 2.791 a Firenze, 739 a Prato, 794 a Pistoia, 602 a Massa Carrara, 842 a Lucca, 924 a Pisa, 626 a Livorno, 618 ad Arezzo, 458 a Siena, 303 a Grosseto, 115 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.