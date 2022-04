Covid-19: 1.640 i nuovi positivi. In rialzo i decessi: sono 22

Coronavirus

Covid-19, in Toscana sono 999.397 i casi di positività, sono 1.640 in più rispetto a ieri (669 confermati con tampone molecolare e 971 da test rapido antigenico), l’età media è 38 anni. I guariti raggiungono quota 941.044 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 4.171 tamponi molecolari e 6.899 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,8% è risultato positivo. Sono invece 3.277 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50% è risultato positivo.

Sono 281.269 i casi ad oggi a Firenze (355 in più rispetto a ieri), 70.523 a Prato (76 in più), 80.682 a Pistoia (139 in più), 47.846 a Massa (101 in più), 105.273 a Lucca (196 in più), 113.834 a Pisa (133 in più), 87.043 a Livorno (213 in più), 91.893 ad Arezzo (136 in più), 68.460 a Siena (139 in più), 52.019 a Grosseto (152 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 47.873 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.917 in meno rispetto a ieri, meno 3,9%).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono 934 (43 in più rispetto a ieri, più 4,8%), 43 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 19,4%).

Le persone guarite sono 941.044 (3.492 in più rispetto a ieri, più 0,4%).

Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un’età media di 80,7 anni.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 9 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Arezzo, 4 a Siena, 2 a Grosseto.

Sono 9.546 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 3.013 a Firenze, 802 a Prato, 859 a Pistoia, 624 a Massa Carrara, 897 a Lucca, 1.024 a Pisa, 694 a Livorno, 638 ad Arezzo, 511 a Siena, 361 a Grosseto, 123 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.