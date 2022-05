Covid-19: 1.706 nuovi casi, età media 46 anni. I decessi sono sette

- © Mufid Majnun / Unsplash

In Toscana sono 1.135.444 i casi di positività al Covid-19, 1.706 in più rispetto a ieri (369 confermati con tampone molecolare e 1.337 da test rapido antigenico). Età media 46 anni. I nuovi casi sono lo 0,2% in più. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.089.253 (95,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 2.111 tamponi molecolari e 11.698 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,4% è risultato positivo. Sono invece 2.626 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 65% è risultato positivo.

I positivi sono oggi 36.171, -3,5% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono 404 (31 in meno rispetto a ieri, meno 7,1%), 14 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 12,5%).

Sono 315.792 i casi complessivi ad oggi a Firenze (486 in più rispetto a ieri), 78.066 a Prato (78 in più), 91.109 a Pistoia (104 in più), 55.745 a Massa (79 in più), 119.056 a Lucca (180 in più), 130.391 a Pisa (236 in più), 100.756 a Livorno (151 in più), 103.716 ad Arezzo (134 in più), 79.813 a Siena (146 in più), 60.445 a Grosseto (112 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 35.767 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.286 in meno rispetto a ieri, meno 3,5%).

Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 6 uomini e una donna con un’età media di 83,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 7 persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Siena.

Sono 10.020 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 3.152 a Firenze, 833 a Prato, 896 a Pistoia, 652 a Massa Carrara, 941 a Lucca, 1.102 a Pisa, 733 a Livorno, 655 ad Arezzo, 533 a Siena, 387 a Grosseto, 136 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.