Covid-19: in Toscana 1.166 i nuovi casi e un decesso

Un test rapido per il Covid-19 – © Alexandra Koch da Pixabay

Sono 1.166 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 237 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 929 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.554.314. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.076 persone) e raggiungono quota 1.469.236 (94,5% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 73.804 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Di questi 553 (16 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 24 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: un uomo di 85 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 808 tamponi molecolari e 6.257 tamponi antigenici rapidi: di questi il 16,5% è risultato positivo. Sono invece 1.333 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’87,5% di questi è risultato positivo.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 417.697 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (246 in più rispetto a ieri), 101.926 in provincia di Prato (43 in più), 121.406 a Pistoia (64 in più), 80.759 a Massa Carrara (109 in più), 169.381 a Lucca (154 in più), 181.296 a Pisa (147 in più), 142.679 a Livorno (137 in più), 140.119 ad Arezzo (92 in più), 111.060 a Siena (86 in più) e 86.864 a Grosseto (82 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana si trova al 11° posto in Italia come numerosità di casi complessivi dall’inizio della pandemia (tra residenti e non residenti), con circa 42.090 casi ogni 100.000 abitanti (la media italiana é 42.008 x100.000, dato aggiornato a due giorni fa). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 44.115 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Pisa (43.374) e Livorno (43.368). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 38.424).

In 73.251 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (105 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

I 1.469.236 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

I decessi

Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è a Massa Carrara.

Sono 11.274 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.579 nella Città metropolitana di Firenze, 913 in provincia di Prato, 1.006 a Pistoia, 712 a Massa Carrara, 1.059 a Lucca, 1.266 a Pisa, 845 a Livorno, 719 ad Arezzo, 603 a Siena, 410 a Grosseto. Vanno aggiunte 162 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 305,3 ogni 100 mila residenti, contro il 309,2 x100.000 della media italiana (dato aggiornato a due giorni fa). La Toscana é 8° tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (375,1 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (358,5 x100.000) e Pistoia (346,6 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (188,2 x100.000).