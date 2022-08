Covid, 3.493 nuovi contagiati: crescono i ricoveri, 14 i decessi

covid mascherina - © salvatore bruno

Sono 3.493 i casi Covid riscontrati oggi. Sono stati eseguiti 1.629 tamponi molecolari e 19.421 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 92.400, meno 1% rispetto a ieri. L’età media è di 46 anni: 9% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 32% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più.

I ricoverati sono 706 (29 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un’età media di 85,9 anni.

I casi di positività sul territorio

Sono 369.638 i casi complessivi ad oggi a Firenze (701 in più rispetto a ieri), 90.538 a Prato (191 in più), 106.067 a Pistoia (254 in più), 66.245 a Massa (229 in più), 142.556 a Lucca (453 in più), 155.576 a Pisa (453 in più), 120.615 a Livorno (376 in più), 121.479 ad Arezzo (326 in più), 96.415 a Siena (236 in più), 72.900 a Grosseto (274 in più).

Complessivamente, 91.694 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (995 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%).