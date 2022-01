Covid, 4.109 nuovi casi: ricoveri in aumento e 27 i decessi

covid mascherina - © salvatore bruno

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 4.109 su 31.951 test di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). L’età media dei 4.109 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa: 35% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più.

I ricoverati sono 1.477 (51 in più rispetto a ieri), di cui 112 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 17 uomini e 10 donne con un’età media di 83,6 anni.

I casi di positività sul territorio

Sono 222.074 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.154 in più rispetto a ieri), 57.697 a Prato (308 in più), 63.250 a Pistoia (317 in più), 34.148 a Massa-Carrara (160 in più), 72.362 a Lucca (475 in più), 85.428 a Pisa (407 in più), 59.949 a Livorno (439 in più), 65.087 ad Arezzo (343 in più), 46.261 a Siena (244 in più), 32.495 a Grosseto (262 in più).

Sono 151.308 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (3.677 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%).

Sono 61.620 (690 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 24.920, Nord Ovest 23.497, Sud Est 13.203).